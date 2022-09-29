مركز محمد بن راشد للفضاء يحتفي بمرور عقد على التعاون مع اليابان

المصدر: دبي - البيان

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استقبل مركز محمد بن راشد للفضاء أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارة رسمية ناقش خلالها مع سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، فرص التعاون، واطلع على أبرز أقسام المركز. ويرتبط المركز بشراكات استراتيجية طويلة الأمد مع عدد من الشركاء اليابانيين، حيث تمتد لأكثر من عقد، وتشمل إطلاق الأقمار الاصطناعية، ونقل أول مهمة إماراتية إلى سطح القمر.

واستعرضت الزيارة سبل تعزيز العلاقة مع الشركاء اليابانيين وأبرز محطات هذه الشراكة، وهي: إطلاق «خليفة سات»، القمر الاصطناعي الإماراتي الأكثر تطوراً في الفضاء، من اليابان على متن صاروخ تابع لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة من مركز تانيغاشيما الفضائي. وتحدي «كيبو لبرمجة الروبوت» ضمن مهمة «طموح زايد» بالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا».

وإطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» على متن صاروخ تابع لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة من مركز تانيغاشيما الفضائي، الذي تشغله «جاكسا».

ونقل «المستكشف راشد» إلى سطح القمر من خلال مركبة هبوط يابانية تابعة لشركة «آي سبيس»، وذلك ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر. ويعد مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا» عضوان ضمن مبادرة «سنتينل آسيا»، وهي مبادرة دولية تجمع وكالات الفضاء، ووكالات إدارة الكوارث والوكالات الدولية، وتعمل على استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية لدعم إدارة الكوارث في آسيا والمحيط الهادئ. ويستكمل الطرفان تعاونهما بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية عبر مهمات مختلفة.

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