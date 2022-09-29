حاكم عجمان: التعليم ركيزة تعزز نهضة الوطن وريادته

المصدر: عجمان - وام

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أشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بالمستوى المميز الذي وصل إليه التعليم العالي بالدولة وبالنهضة الحضارية في كافة المجالات بفضل رعاية واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ودعمهما المتواصل لمسيرة العلم ومؤسساته، باعتبار أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية التي تعزز نهضة الوطن وريادته وتميزه.جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم أمس، الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والوفد المرافق له، الذي ضم عدداً من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية للجامعة.

تميز

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان، خلال اللقاء، أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية جاءت لتضيف بعداً جديداً لمسيرة التعليم في الدولة وتؤدي رسالتها التعليمية عبر تخصصاتها الرئيسية وبرامجها الأكاديمية لتعزز وترسخ دور الجامعات في تلبية احتياجـات التنمية المنشودة والقائمة على اقتصاد المعرفة، والإبداع، والابتكار، والتميز. ومن جانبه أعرب الدكتور حمدان المزروعي عن شكره الجزيل وتقديره لصاحب السمو حاكم عجمان للدعم الكبير الذي يوليه لمؤسسات التعليم العالي بالدولة وإيمانه المطلق بدور العلم في نهضة الأمم وتقدمها.

وأكد أن الجامعة أصبحت واحدة من المؤسسات الأكاديمية والفكرية والمعرفية والإبداعية في الدولة بفضل الرعاية المستمرة والدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لمسيرتها منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن هذا الدعم سيسهم في تعزيز رسالة الجامعة لتكون مركزاً أكاديمياً مرموقاً على مستوى العالم في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية. حضر اللقاء.. الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وحمد بن غليطة الغفلي رئيس مكتب الحاكم، وحمد النعيمي مدير ديوان الحاكم، وسالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

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