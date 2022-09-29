حاكم الشارقة يصدر مرسومين أميريين

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 52 لسنة 2022 م بشأن تعيين عضو في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يعين أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك اعتباراً من تاريخه.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 51 لسنة 2022 م بشأن تعيين مدير تنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب.

ونص المرسوم على أن يعين سالم عمر سالم مديراً تنفيذياً لهيئة الشارقة للكتاب، وذلك اعتباراً من تاريخه.

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