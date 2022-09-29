عمار النعيمي: الإمارات قدمت نموذجاً عالمياً وإنسانياً لحل الأزمات

المصدر: ‎عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي الدورية لعام 2022، والتي عقدت بديوان الحاكم، حيث أكد سموه في مستهل الجلسة أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجاً عالمياً وإنسانياً لحل الأزمات، ومواجهة الصعاب بفضل النهج، الذي اتبعته خلال جائحة «كورونا» وإظهار مبادئ الصدق والشفافية والبذل، وتسخير كل الإمكانات البشرية والمادية، من أجل أن يبقى المجتمع محصناً آمناً سعيداً، ينعم بالصحة والعافية والسلام.

وأضاف سموه، إن حكومة الإمارات أعلنت مؤخراً تحديثاً على البروتوكول الوطني، للتعامل مع جائحة كورونا، التي تبشر بمرحلة أكثر نمواً وازدهاراً وتوسعاً في مختلف الأعمال والمجالات، متطلبة المحافظة على المكتسبات بالمزيد من المسؤولية الذاتية والاجتماعية والوعي ومراعاة قواعد السلوك، متمنياً سموه لأبنائنا الطلبة عاماً دراسياً موفقاً حافلاً بالنجاحات والإنجازات.

وبدأت أعمال الجلسة باستعراض إحاطة حول مستجدات، تقدم مشاريع الطرق والبنية التحتية في الإمارة، وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أهمية عمل التحويلات الجديدة بسلاسة، بحيث تضمن انسيابية وسلامة الحركة المرورية لا سيما في الفترات، التي تشهد كثافة في المركبات.

كما استمع سموه إلى مستجدات اشتراطات السلامة في حافلات النقل المدرسي، مشدداً على ضرورة متابعة تطبيق الاشتراطات والإجراءات بحزم لتأمين سلامة نقل الطلاب والطالبات وتوفير بيئة آمنه ومريحة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز