الإمارات وعُمان توقعان مذكرات تعاون على هامش زيارة رئيس الدولة إلى مسقط

المصدر: مسقط - البيان

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وقعت دولة الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة عدداً من مذكرات التعاون المشترك على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لسلطنة عمان.

وتغطي مذكرات التعاون طيفاً واسعاً من المجالات التي تعزز من العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، حيث تشمل التعاون في الثقافة والإعلام والسكك الحديدية والتعليم والبحث العلمي والثروات الزراعية وأسواق المال.

وشملت الاتفاقيات.. مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية بشأن التعاون والاستثمار في مجالات الصناعة، وقعها معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، والمهندس سالم العوفي وزير الطاقة والمعادن العماني.

تكامل

وتهدف المذكرة إلى تشجيع التكامل الصناعي في الصناعات والمنتجات ذات الأولوية، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين الصناعيين في كلا البلدين، خصوصاً في مجال الصناعات المتقدمة مثل الفضاء والتكنولوجيا الطبية والزراعية والطيران وإنشاء المصانع الذكية.

كما تهدف إلى تنمية فرص الاستثمار المتبادل في التقنيات المتطورة والابتكار، وتعزيز قدرات القياس (المترولوجيا).

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «تتماشى هذه الاتفاقية مع توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والقائمة على الروابط التاريخية الوثيقة من التكامل وتنمية المصالح المشتركة».

اهتمام

من جهته قال قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان: إن العلاقات العمانية الإماراتية تحظى باهتمام كبير لدى القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، كذلك فإن هذه الزيارة الكريمة تأتي تجسيداً لأواصر المودة وحسن الجوار.

أولوية

وفي ما يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات الشباب والثقافة تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الثقافة والشباب.. وقعها معالي سهيل المزروعي، وسالم بن ناصر العوفي.

وتشمل مذكرة التفاهم، التعاون وتعزيز العلاقات المتميّزة بين البلدين في المجال الثقافي والشباب. وتنص المذكرة على أن يتبادل الطرفان الخبرات والمعلومات والخبراء في المجال الثقافي والشباب، خاصة ضمن قطاعات الفنون والمكتبات، بما يعزّز من دور الحوار الثقافي واللقاءات الشبابية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين عن قطاع الثقافة والشباب، والكتّاب والمفكرين والخبراء العاملين في مجال الشباب للتعاون في السياسات الشبابية والعمل الشبابي.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان.. وقعها معالي سهيل المزروعي، وسالم بن ناصر العوفي.

وتنص المذكرة على التعاون في تعزيز سبل التحول في مجال الطاقة، وتقنيات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، لا سيما النفط والغاز والهيدروجين، إضافة إلى مجالات تقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الطاقة وإدارتها، وتبادل المعلومات والمعرفة والخبرات، وعقد اجتماعات رفيعة المستوى للتباحث في القضايا ذات المنفعة المتبادلة.

وفي قطاع التعليم تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.. وقعها معالي سهيل المزروعي، وناصر بن سالم العوفي.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وموارد المياه.. وقعها معالي سهيل المزروعي، وناصر بن سالم العوفي.

وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: «ترتبط دولة الإمارات بعلاقة شراكة تاريخية مع سلطنة عمان على المستويين الحكومي والشعبي، وتعزيزاً لهذه العلاقة وفي إطار تعظيم قدرات مواجهة التحديات العالمية وعلى رأسها ضمان الأمن الغذائي، وقعنا مذكرة تفاهم مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العمانية بهدف تعزيز عمليات تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، وتعزيز منظومة البحث والتطوير، وضمان مرونة واستدامة سلاسل التوريد المتبادلة».

وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على تعزيز التعاون في تقييم مخاطر الغذاء والفحوصات المخبرية للإرساليات الحيوانية والزراعية والسمكية، وتبادل الخبرات في مجالات المصايد البحرية وتربية الأحياء المائية وتنمية البيئة البحرية والأغذية البحرية.

كما سيتم تفعيل تتبع المنتجات السمكية باستخدام تقنية الجينات الوراثية، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الأزمات الغذائية.

وفي مجال التعاون حول النقل والمواصلات واللوجستيات تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان.. وقعها معالي سهيل المزروعي، وسالم بن ناصر العوفي.

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في مجال التشريعات والسياسات والقوانين المرتبطة بالنقل الذكي، وسبل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص نحو وضع حلول استثمارية للنقل الذكي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال النقل البحري بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان.. وقعها معالي سهيل المزروعي، وسالم بن ناصر العوفي.

وتهدف المذكرة إلى التعاون والتنسيق في المشاريع والبرامج والسياسات وتبادل الخبرات في مجالات النقل البحري، والاستثمار والربط البحري بين موانئ الدولتين.

وقال المزروعي: «إن سلطنة عمان تعتبر شريكاً رئيساً لدولة الإمارات، وإن مثل هذه الشراكات الاستراتيجية تدعم توجه البلدين في صياغة المشاريع والمبادرات الداعمة لريادتهما العالمية ومستهدفاتهما للمستقبل».

وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة المعلومات في دولة الإمارات والمركز الوطني للمعلومات المالية العماني بشأن التعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.. وقعها علي فيصل باعلوي رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، والعقيد عبدالرحمن بن عامر الكيومي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية بالسلطنة.

وبموجب مذكرة التفاهم، حدد الطرفان أوجه التعاون المتمثلة في تنسيق العمل والجهود المشتركة وسبل تعزيزها في مجالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتصدي لمختلف أنواع الجرائم المالية عبر توفير إطار عمل مشترك، ودعم وتطوير الوسائل لتبادل المعلومات والخبرات بهذا الشأن.

وبهذه المناسبة، قال باعلوي: «تعد هذه المذكرة بمثابة خريطة طريق لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان في مجال مواجهة الجرائم المالية بمختلف أنواعها، ما سيسهم في تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين».

كما شملت الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء الإمارات ووزارة الإعلام في سلطنة عمان ممثلة في وكالة الأنباء العمانية في مجال الأخبار وتبادل المعلومات.. وقعها محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، وإبراهيم بن سيف العزري مدير عام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العُمانية.

تسهيل

تهدف مذكرة التفاهم بالصناعة إلى دعم وتسهيل التعاون بين رجال الأعمال والشركات العاملة في القطاع الصناعي في البلدين، وصولاً إلى التدريب الفني وإجراء المقارنات البينية لمعايير القياس الوطنية بين المعاهد الوطنية في البلدين، حيث تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عمان، وتسهم بأكثر من 8.2 % من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان. وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المتبادلة بين البلدين حوالي 15 مليار درهم، تشمل كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

مذكرات

أكد معالي سهيل المزروعي أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان الشقيقة شهدت تقدماً كبيراً بفضل دعم القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والثقة المتبادلة والاحترام والمصالح المشتركة، مؤكداً أن مذكرات التفاهم الثلاث التي تم توقيعها تُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في شتى المجالات، وخاصة في قطاع الطاقة والبنية التحتية والنقل.

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