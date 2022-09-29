دبي هنا الميتافيرس.. قادرون على أكثر من ذلك

المصدر: دبي-البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فتح ملتقى دبي للميتافيرس، الذي انطلق أمس ويختتم فعالياته اليوم، بوابة واسعة لتصميم مستقبل التكنولوجيا الرقمية، الذي سيعيشه العالم خلال السنوات المقبلة باعتبار الميتافيرس اقتصاداً رديفاً مليئاً بالفرص. وبمشاركة أكثر من 500 خبير في تقنيات المستقبل بحثت جلسات الملتقى في أحدث ما توصلت إليه تقنيات الميتافيرس واستكشاف الشراكات الاستراتيجية لتطوير بناها التحتية الرقمية واستشراف تطبيقاتها المستقبلية في الحكومات والخدمات والقطاعات الاقتصادية والمالية والاتصال، بالاستفادة من تقنيات بلوك تشين والبيانات الضخمة والبحث في صياغة الضوابط التي تتيح استخدام هذه التقنية بشكل آمن وغيرها من الموضوعات.

وأكد المشاركون في الملتقى أن دبي والإمارات تمتلك الإمكانات والبنية التحتية التي تؤهلها لتكون في ريادة العالم في الاقتصاد الرقمي وأن تكون دبي مركزاً رئيسياً لمجتمع الميتافيرس، بل وتحقيق ما هو أبعد من ذلك، وفق ما أكده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال حضوره فعاليات الملتقى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز