محمد بن زايد: تمنياتنا لسلطنة عمان وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار والرفعة

المصدر: مسقط - وام

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غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، سلطنة عمان الشقيقة، بعد زيارة دولة استغرقت يومين. وكان في وداع سموه لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص، صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان الشقيقة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية شكر إلى أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة ـ بعد مغادرة سموه، في ختام زيارة دولة قام بها إلى السلطنة ــ أعرب خلالها عن بالغ شكره وتقديره، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، اللذين حظي بهما في بلده الثاني، وبين أهله في سلطنة عمان. وأشاد سموه بعمق العلاقة الأخوية التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عمان.

وفي ما يلي نص البرقية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

أخي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة..

لا يسعني وأنا أغادر بلدكم الشقيق، إلا أن أعرب لجلالتكم عن بالغ شكري وتقديري لما لمسناه والوفد المرافق، من مشاعر ود ومحبة، وما أحطتمونا به خلال الزيارة من مظاهر اهتمام وحفاوة وكرم ضيافة أصيلة، عهدناها من سلطنة عمان، خلال زيارتي إلى بلدي الثاني، وبين أهلي في السلطنة.. كما سعدت بلقاء جلالتكم، والأحاديث الودية الأخوية التي تبادلناها، وعبّرت عن عمق العلاقات التي تجمعنا.

كما عبّرت المباحثات التي أجريناها، عن متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في جميع المجالات، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في منطقتنا الخليجية والعربية.

أسأل الله تعالى أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى بلدكم وشعب عمان الشقيق، مزيداً من التقدم والازدهار والرفعة، في ظل قيادتكم الحكيمة.

حضور

ورافق سموه خلال زيارة السلطنة، وفد يضم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي جبر محمد السويدي وزير دولة في ديوان الرئاسة، ومحمد سلطان السويدي سفير الدولة لدى سلطنة عمان، ومحمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة القابضة، واللواء الركن خليفة راشد جمعة الهاملي المرافق العسكري لصاحب السمو رئيس الدولة.

كما كان في وداع صاحب السمو رئيس الدولة، شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، رئيس بعثة الشرف، والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، والدكتور السيد أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعضاء بعثة الشرف، وعدد من أعضاء سفارة الإمارات في مسقط.

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