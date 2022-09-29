مواطنون: العلاقات الإماراتية العمانية أخوية راسخة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد مواطنون أن العلاقات بين الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة تحظى بطبيعة خاصة واستثنائية تفرضها معطيات التاريخ المشترك والتقارب الشعبي والمجتمعي والرغبة الصادقة من قيادتي البلدين في الأخذ بالتعاون بينهما إلى آفاق أرحب وأشمل.

شراكة استراتيجية

وقال جمعة أحمدي إن العلاقات بين الإمارات وسلطنة عمان أخوية ومبنية على حسن الجوار والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن أهالي عُمان منا ونحن منهم فهم إخوتنا وأشقاؤنا، وعلاقتنا الثنائية مبنية على الود والاحترام، فهي علاقة قديمة ممتدة في ظل قيادتنا الرشيدة التي حرصت على توطيد العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات.

وقال جمعة أحمدي إن العلاقة بين الإمارات وعُمان يربطها التاريخ والعادات والتقاليد والمصير المشترك، لترسم معالم أصيلة من العلاقات القوية بين البلدين، حيث لا نشعر خلال زياراتنا المتكررة للسلطنة بأننا أغراب وإنما نشعر بالترحاب وأننا في بلدنا الثاني بين إخوتنا وأهلنا، نجد منهم الحب والود وكرم الضيافة فنشعر بالطمأنينة والانسجام على ارض الكرم ارض السلطنة، حيث نعتز بهذه العلاقة الطيبة التي جعلتنا أخوة نتبادل كل هذا الحب والاحترام.

نموج متميز

وأشار سيف سالم إلى أن العلاقات الإماراتية العمانية تعتبر نموذجاً متميزاً في الرصانة والتعاون والحب بين دولتين شقيقتين ترتبطان بأواصر تاريخية وعادات وتقاليد وخطط ومصير مشترك، قائم على الأهداف والمواقف التي تحقق تكامل الرؤى بين البلدين للتعامل مع الحاضر وبناء المستقبل، حيث حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تأسيس دولة الإمارات على بناء علاقة قوية بين الإمارات وسلطنة عمان الشقيقة في ظل الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، لتواصل قيادتنا الرشيدة في توطيد هذه العلاقة التي أساسها الثقة والاحترام والحب، لتصبح علاقة البلدين متينة وقائمة على التضامن في كل الأوقات والظروف، جعلتها في مرتبة التميز والرصانة على مختلف المستويات، مما عكس مستوى العلاقة بين الدولتين.

وقال خميس الكندي إن العلاقة التي تربط الإمارات بسلطنة عمان راسخة تعكس العمق التاريخي للبلدين وحسن الجوار، فهي نموذج للعلاقات الطيبة وتأكيد على روح الأخوة والصداقة والمحبة بين الشعبين. وذكر أن العلاقة بين البلدين الشقيقين تعززها علاقة شعبين لهما امتداد وتاريخ وموروث ثقافي واجتماعي وجغرافي واقتصادي، موضحاً أن العلاقات ‏الإماراتية العُمانية مميزة، عكسته مجالات التعاون التي تحققت في مختلف الميادين.

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