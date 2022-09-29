المصدر: (دبي - البيان )

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شهد ملتقى دبي للميتافيرس سلسلة من ورش العمل المتخصصة وجلسات العروض التقديمية لعدد من الشركات والمشاريع الناشئة، بمشاركة مجموعة من خبراء التكنولوجيا البارزين والمسؤولين التنفيذيين من المؤسسات الحكومية وقطاعات الأعمال وشركات القطاع الخاص.وانعقدت ورش العمل في «منطقة 2071». وناقش المشاركون في ورشة عمل «مناقشة أفضل سبل استخدام الميتافيرس لخدمة البشرية» معايير الميتافيرس المجدية اقتصادياً والشاملة والآمنة، مع التركيز على مجالين أساسيين، هما الحوكمة وخلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية، وأقيمت الجلسة في قاعة مسرعات دبي للمستقبل برعاية المنتدى الاقتصادي العالمي. وخلال ورشة عمل رعتها أكسنتشر، وأقيمت في مقر المبرمجين بعنوان «كيف نصنع أفضل عالم افتراضي للإنسان»، تناول المشاركون تطبيقات الميتافيرس والجيل الثالث من الويب web 3.0 الخاصة بالمؤسسات.

وشارك عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، في ورشة عمل عنوان «الميتافيرس وقطاع الطيران»، وأعقب ذلك نقاشات جماعية حول قابلية التشغيل البيني وتدرج الواقع. واستكشفت جلسة بعنوان «ابتكار حوكمة العالم الافتراضي» استضافتها مكاتب المسرعات الحكومية في أبراج الإمارات بدبي، تحت رعاية «ميتا» و«ايكونوميك امباكت»، تأثير الميتافيرس على الحكومات وتقديم الخدمات العامة. وناقشت ورشة عمل «فهم عالم الميتافيرس وما بعده»، والتي استضافتها قاعة مسرعات دبي للمستقبل، برعاية من «آسياراث» مجموعة من المواضيع المتنوعة مثل «البناء من أجل الميتافيرس: منتجك الأول»، و«الخطوة العكسية: مستثمر الويب 3.0»، بالإضافة إلى عدد من جلسات عرض الشركات الناشئة وفعاليات التواصل.

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