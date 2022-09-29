79 % من محترفي الأعمال منفتحون على التقنية

المصدر: (دبي- البيان)

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أكدت دراسة حديثة صادرة عن شركة سيينا، أن %79 من محترفي الأعمال في الشرق الأوسط، منفتحون على استخدام منصات قائمة على الواقع الافتراضي، مثل الميتافيرس، ومباشرة العمل عبر اجتماعات الفيديو المتوفرة حالياً. وأشارت الدراسة إلى أن 94 ٪ من المشاركين، مثل الموارد البشرية، يشعرون بالارتياح عند عقد اجتماعات عمل رسمية عبر الواقع الافتراضي.

ووفقاً للدراسة، يشعر 82 % من محترفي الأعمال في الشرق الأوسط، بالارتياح لإدخال شركتهم الواقع الافتراضي، ضمن إجراءات العمل.

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