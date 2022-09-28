«الصحة» تطلق برنامج BE BOLD لتشجيع الابتكار

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، النسخة الثانية من برنامج Be Bold ضمن حزمة مشاريعها المبتكرة، والذي يهدف لاستشراف مستقبل الرعاية الصحية وتصميمه بطريقة مبتكرة واستباقية، من خلال بناء قدرات المواهب في الدولة ودعمهم بأفضل الإمكانات، عبر منصة واحدة تجمع المبتكرين ورجال الأعمال والشركات الناشئة ومقدمي الخدمات الصحية، بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية للدولة كوجهة مفضلة للمواهب والكفاءات المتميزة من ناحية البيئة الجاذبة للابتكار والعمل والاستثمار.

وشهد إطلاق البرنامج في متحف الاتحاد بدبي، حضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، والدكتور سالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة، بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين من هيئة الصحة بدبي وممثلين عن الشركاء في البرنامج.

ويتضمن البرنامج الذي يمتد من 21 سبتمبر الحالي إلى 24 نوفمبر المقبل، جلسات إرشادية وورش عمل بمشاركة خبراء في مجال التفكير التصميمي واستشراف المستقبل، وتصميم السياسات وريادة الأعمال.

ويعتبر BE BOLD برنامج الابتكار الأول من نوعه، حيث يمزج بين التقنيات والأدوات لرواد الأعمال، واستشراف المستقبل، والتفكير التصميمي لبناء السياسات والبرامج الحكومية التي ستشكل مستقبل الرعاية الصحية، ولإرساء مكانة الوزارة باعتبارها جهة مبتكرة في تطوير منظومة العمل الحكومي.

خبرات

ويستقطب البرنامج خبراء من شتى دول العالم منها: الإمارات، ألمانيا، هولندا، كولومبيا، الولايات المتحدة، الصين، وكندا في مجالات استشراف المستقل والريادة والتفكير التصميمي، ويسلط البرنامج الضوء على 3 محاور أساسية هي: الصحة العامة والصحة النفسية وصحة المرأة. وفي نهاية البرنامج يعرض 20 مشاركاً مشاريعهم على هيئة مختصة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف الحصول على تمويل لتنفيذ مشاريعهم، أو الالتحاق بالفريق الاستشاري لابتكار السياسات.

مواهب

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تحرص على مواصلة تطوير استراتيجيتها ومبادراتها باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وغيرها، للارتقاء بالمنظومة الصحية بالدولة وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن مجتمع أكثر صحة وسعادة وينعم بجودة الحياة.

مساقات البرنامج

وبدوره كشف صقر الحميري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في الوزارة أن برنامج BE BOLD تم إعداده بعد إجراء مقارنات معيارية مع أفضل التجارب العالمية، بهدف الوصول إلى نتائج مثمرة ذات بعد استراتيجي، حيث تم تقسيم البرنامج إلى 30% تدريب على المهارات العقلية، بما يشمل الذكاء العاطفي والتفكير الاستراتيجي والتعلم العملي. وفي 70% من البرنامج يركز على مهارات المبادرة وريادة الأعمال، والتفكير التصميمي وبناء العلامة التجارية والتسويق.

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