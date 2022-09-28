جلسات «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» تناقش التنقل المستدام والهيدروجين الأخضر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ركزت جلسات اليوم الثاني من الدورة الـ 24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية 2022، على المركبات الكهربائية، الهيدروجين الأخضر، المدن الذكية، والطاقة النظيفة والمتجددة. ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، 39 ندوة وجلسة نقاشية متخصصة خلال الثاني من المعرض.

وخلال جلسة «الفصل الجديد في تحلية المياه عبر الحقن الهيدروليكي»، قال توماس ألتمان، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الابتكار والتكنولوجيا الجديدة في «أكوا باور»، بوصفها رائدة ومتقدمة في التحول، تركز «أكوا باور» بشكل أساسي على إزالة الكربون لبناء مستقبل أكثر استدامة.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، نجحت «أكوا باور» في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة، ومنها أكبر محطة في العالم للطاقة الشمسية المركزة في الدولة، وأدنى سعر للطاقة الشمسية المركزة في الدولة. وتتطلب تحلية المياه التحول إلى نموذج جديد لتحسين كفاءة الطاقة. وتنصب جهودنا على العديد من الجوانب ومنها خفض الطاقة إلى 2 كيلووات ساعة/متر مكعب وخفض إجمالي تكلفة تحلية المياه.

ومن جانبه، قال فينود سيفارامان، المدير الفني الإقليمي لشركة المستقبل لصناعة الأنابيب، في جلسة «الأنابيب المموجة غير المعدنية حل فعال من حيث التكلفة لمياه الشرب»، توفر الأنابيب البلاستيكية الحرارية (TCP) العديد من الفوائد عند مقارنتها مع الأنابيب المعدنية في شبكات المياه، ومنها قدرتها على مقاومة التآكل على نحو كامل، مرونتها العالية، وإمكانية تحمل درجات الحرارة العالية. ويمكن تصنيع هذه الأنابيب في أطوال تصل إلى 1100 متر، كما أنها تمتاز بسهولة نقلها وتركيبها. إلى جانب ذلك، توفر الأنابيب قيمة كبيرة نظراً إلى دورة حياتها الطويلة وعدم حاجتها نهائياً إلى أي أعمال صيانة.

تقنيات مبتكرة

وفي جلسة «التقنيات الإحلالية/الناشئة/ المبتكرة في الطاقة والمياه والبيئة»، قال راجاكومار سريدهار، مدير استشارات العملاء والحلول في شركة «إس إيه بي»، عند النظر إلى التحول الذي يشهده العالم بأسره في مجال إنتاج الطاقة، ندرك أن قطاع المؤسسات الخدماتية يشهد تغيرات كبيرة في كل الجوانب، وعلى مستويات المدن والبلديات والمستهلك النهائي. وتشمل هذه التغيرات التركيز المتزايد على الاستدامة وتطوير المدن الذكية وشبكة التنقل الكهربائي، وارتفاع مستوى وعي المستخدمين النهائيين حول دور الطاقة المتجددة. وعلى ضوء التغير الديناميكي الذي يشهده السوق، يتعين أن نكون جاهزين للتأقلم مع التغيرات وتقديم وسائل أكثر شفافية وكفاءة للارتقاء بتميز العمليات التشغيلية.

الهيدروجين الأخضر

وبدوره قال أجنل تشيروفاثور، من شركة «سيمنس للطاقة»، خلال جلسة الطاقة النظيفة «الهيدروجين الأخضر»، بوصفها مؤثراً رائداً في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، تركز «سيمنس للطاقة» على مواجهة التحديات الرئيسية التي تعترض توسع ونمو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال التحليل الكهربائي، مما يفتح الباب أمام طرح هذه التقنية في الأسواق. ونعمل على تطوير منصات لتوسيع التقنية، ونتعلم من كل مشروع ننفذه، ونجهز شبكات القيمة المضافة وسلاسل التوريد لنتمكن من تطوير هذه التقنية، وبناء بنية تحتية مناسبة.

وأضاف: تتطور خبراتنا في مجال التحليل الكهربائي بشكل دائم، ونتطلع إلى إنشاء محطة اعتماداً على نظام Silyzer 300 بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات، كما يتيح النظام عملية بسيطة إلى جانب عملية تدوير طبيعية، مما يوفر باقة من المزايا ومنها الاستغناء التام عن المضخات، وانعدام الفاقد في الهيدروجين، وانعدام أي ضغط على الصمامات، وصفر استهلاك للنيتروجين خلال عملية الإنتاج.

التحول الرقمي

وخلال جلسة «الابتكار: التوقعات العالمية – التحول إلى عالم رقمي»، تحدث محمد عبيد الشارد، رئيس العمليات الرقمية في قطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، ووليد يحيى، مدير أول لحلول العملاء في شركة ديل للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وروسيا وأفريقيا وتركيا، وسافدار نظير، رئيس مركز التميز للصناعات الرقمية في «هواوي»، وغارسين نايدو، مدير سيسكو الشرق الأوسط وأفريقيا، حول التحول الرقمي في هيئة كهرباء ومياه دبي.

وقال وليد يحيى: أنشأت هيئة كهرباء ومياه دبي، ذراعها الرقمية، وتعد تلك خطوة سباقة على مستوى العالم وتسهم في إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية. ويتم الجمع بين القيادة والرؤية القوية، فضلاً عن مجموعات المواهب، والثقافة التي لا تعترف بالمستحيل.

ومن جانبه، قال سافدار نظير: كان التحول الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي مفاجأة لي، ويسعدنا جداً أن نكون جزءاً من هذه الرحلة لتحقيق هذا الهدف. وبدوره، قال غارسن نايدو: في المبادرات المبتكرة، مثل ديوا الرقمية، نحتاج إلى التطلع إلى الأمام. وتأتي هذه المرونة نتيجة لثقافة تتفهم أن التغيير ممكن، وأن وضع تجربة المتعاملين في صميم هذا التغيير، يسمح للمؤسسات بتطوير ذهنية النمو، وإيجاد منصة آمنة للابتكار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز