شركات عالمية تستعرض أحدث ابتكاراتها في ويتيكس

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تشهد الدورة الـ 24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية 2022» نمواً ملحوظاً في عدد الأجنحة الدولية المشاركة.

حيث يحتضن المعرض هذا العام 20 جناحاً دولياً، ويمتد على مساحة تقدر بـ 62,513 متراً مربعاً، وبمشاركة أكثر من 1750 شركة من 55 دولة، إضافة إلى 64 مؤسسة راعية و30 من الشركاء والجمعيات الداعمة.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، عن سعادته للنمو السنوي الذي يشهده المعرض، ونجاحه في استقطاب المزيد من الدول والشركات العالمية الكبرى في كل عام.

وقال: يوفر المعرض منصة تجمع أهم الشركات والمؤسسات والهيئات العالمية الرائدة في قطاعات المياه والطاقة المتجددة والنظيفة والبيئة والغاز والتنمية الخضراء والاستدامة، لطرح أحدث تقنياتها ومنتجاتها المبتكرة والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة، لا سيما في ظل التطورات الهائلة التي تشهدها الدولة والتسهيلات التي توفرها للمستثمرين، إضافة إلى التوسع الكبير في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة في المنطقة بشكل عام.

شراكات

ومن جانبه، قال الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، رئيس لجنة المبيعات والخدمات اللوجستية والرعايات لمعرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»: يوفر المعرض منصة متكاملة للالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشراكات، إضافة إلى التعرف على احتياجات السوق وأبرز المشاريع الحالية والمستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية في المنطقة.

ابتكار

وتستعرض 30 شركة تحت مظلة غرفة التجارة والصناعة الهندية «ICC» وقرابة 15 شركة أحدث تقنياتها ومنتجاتها المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة وتقنية المعلومات والطاقة النظيفة والمتجددة وغيرها.

وتعد بولندا من الدول الرائدة في مجال التقنيات الخضراء. واستقطبت شركة «إم كيه بيزنس لينك» بالتعاون مع وزارة المناخ والبيئة البولندية وغرفة التجارة البولندية، العديد من الشركات المبتكرة هذا العام، لاستعراض حلولها المستدامة الفريدة من نوعها خلال المعرض.

وإلى ذلك تركز مشاركة تشيلي في المعرض على أحدث تقنيات وحلول الطاقة المتجددة، ويستضيف «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، عدداً من الشركات الرائدة من دولة تشيلي لاستعراض أحدث تقنياتها وحلولها المبتكرة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، لا سيما مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وتعرض الشركات التشيلية المشاركة حلولها في الطاقة المتجددة مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.

وقال باتريسيو دياز، سفير جمهورية تشيلي لدى دولة الإمارات: ستعرض تشيلي جهودها لتحقيق أهداف إزالة الكربون من الاقتصاد عبر العديد من المشاريع القائمة على الطاقة المتجددة للتصدي لأزمة المناخ. وإلى جانب التوسع الكبير والمستمر في استخدام الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في تشيلي، فإن تشيلي تركز على تطوير مصادر طاقة خضراء جديدة مثل الهيدروجين الأخضر.

تخصص

ويستقطب المعرض باقة من كبرى الشركات الكورية المتخصصة في أنظمة المياه والتقنيات منخفضة الكربون، وتشارك سنوياً مجموعة كبيرة من كبرى الشركات المتخصصة في مجال المياه والطاقة النظيفة والمتجددة من جمهورية كوريا الجنوبية، وشهد المعرض على مدار دوراته الـ 23 مشاركة 3 منظمات داعمة و11 شركة من كوريا الجنوبية، ويقود «تحالف شركات المياه الكورية» الجناح الكوري في المعرض.

وتستعرض 6 شركات في جناح مملكة بلجيكا خلال المعرض مجموعة من تقنياتها المبتكرة في مجالات هندسة المياه والبلوك تشين والاقتصاد الدائري وتحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي في المنازل.

حلول

وتشارك 51 شركة إيطالية متخصصة في تقنيات الطاقة والمياه والتقنيات الخضراء في المعرض، لاستعراض أحدث حلولها وتقنياتها المبتكرة. وتتولى وكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع سفارة إيطاليا لدى دولة الإمارات والقنصلية العامة لإيطاليا في دبي، تنظيم الجناح الإيطالي المشارك في المعرض.

وقال جوزيبي فينوكيارو، القنصل العام لإيطاليا في دبي: إن علاقة إيطاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة طويلة الأمد ومتنوعة، من خلال التعاون في العديد من القطاعات المختلفة وإمكانية تحقيق المزيد. وتتراوح المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك من الابتكار إلى حلول الطاقة المتجددة والمياه، ومن التكنولوجيا إلى البنية التحتية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والمدن الذكية والاقتصاد الدائري وكلها أساسية في رؤية الإمارات لبناء اقتصاد أكثر استدامة في المستقبل.

استدامة

وتستعرض الشركات الروسية المتخصصة في مجالات الاستدامة والمياه والشبكات الذكية والطاقة المتجددة أحدث ابتكاراتها في هذه المجالات في معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، وتشارك 13 شركة روسية في المعرض الذي يعد فرصة مثالية لتعزيز الفرص التجارية واستعراض أحدث ابتكارات الشركات الروسية في هذه المجالات، كما يعمل المعرض على تحفيز وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة لزيادة التبادلات التجارية والاستثمارية في القطاعات الحيوية بما ينسجم مع توجهات البلدين في الانتقال إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة وقائم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.

مزايا

ويستقطب «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، نخبة من الشركات السويسرية المتخصصة في تقنيات الاستدامة والمياه والشبكات الذكية والطاقة المتجددة والنظيفة. ويعد المعرض فرصة مثالية لتعزيز الفرص التجارية واستعراض أحدث ابتكارات الشركات السويسرية.

كما يسهم في تحفيز وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق الدولة وسويسرا، واستكشاف فرص زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات في القطاعات الحيوية بما ينسجم مع توجهات البلدين في الانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام قائم على الابتكار والمعرفة والتقنيات المتقدمة.

الألواح الشمسية

ويشهد المعرض مشاركة نخبة من الشركات اليابانية العاملة في قطاعي الطاقة والمياه، وتستعرض الشركات خلال مشاركتها أحدث منتجاتها وتقنياتها المبتكرة في مجالات بناء محطات الطاقة الشمسية الضخمة، وأنظمة الألواح الشمسية التي تتبع أشعة الشمس، وأنظمة معالجة المياه لتوفير المياه الصالحة للشرب، فضلاً عن تقنيات معالجة بيانات الطائرات بدون طيار باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتقدمة.

كما يستقطب المعرض باقة من الشركات العاملة في مجال المياه ومعالجة المياه من جمهورية التشيك. وتستعرض الشركات التشيكية أحدث تقنياتها ومنها تقنية تعتمد على الأنابيب الناونوية الكربونية لمعالجة المياه، وأنظمة الأنابيب والأنابيب النانوية، والترشيح الدقيق «الفلترة المايكروية» لتنقية المياه، ومنتجات الفولاذ المقاوم للصدأ لمعالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب تنظيف الأنابيب وإعادة تأهيلها.

ويتضمن جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية المشارك في المعرض 19 شركة متخصصة في تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي وإلغاء مركزية معالجة المياه، تقنيات التحكم بالمحركات، صمامات التحكم وقياس تدفق الهواء، أغشية تنقية المياه، تحلية المياه.

شركات متخصصة

يتضمن جناح جمهورية سنغافورة المشارك في معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» 5 شركات متخصصة. وتستعرض الشركات المشاركة أحدث حلولها وتقنياتها في مجالات التحول الرقمي، هندسة المياه، الشبكات الدقيقة «مايكرو» في الطاقة المتجددة، أنظمة إدارة الطاقة في المنازل، وتحويل النفايات إلى طاقة.

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