"طرق دبي" تواصل حملات التوعية وعمليات التفتيش على مشغلي السكوتر الكهربائي

المصدر: البيان

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تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تنفيذ حملات توعية وعمليات تفتيش على مشغلي السكوتر الكهربائي الأربعة المعتمدين رسميًا لدى الهيئة. وقد بدأت حملات التوعية والتفتيش هذه منذ انطلاق الخدمة وهي مستمرة لحد الآن.

وتفصيلاً، قال مهند المهيري، مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: " أسهمت حملات التوعية وعمليات التفتيش على مشغلي السكوتر الكهربائي المعتمدين رسميًا لدى الهيئة في إمارة دبي بشكل فعّال بتقديم هذه الخدمة إلى روادها من مختلف شرائح المجتمع بشكل آمن وسلس وممتع."

وأوضح المهيري أنَّ المادة التوعوية شملت شرحاً لقائمة مخالفات القرار الإداري رقم 1015 لسنة 2021 بشأن لائحة مخالفات مشغلي السكوتر الكهربائي، والتعريف بالبطاقة التعريفية المعتمدة لمزاولة نشاط تشغيل السكوتر الكهربائي، والمواصفات الفنية للسكوتر الكهربائي مثل المصابيح الأمامية والخلفية والبوق المثبت على عجلة القيادة والعاكس الأمامي والخلفي والفرامل الأمامية والخلفية، وتحديد السرعة القصوى بـ 20 كم في الساعة، والالتزام باستخدام المحطات المحددة من الهيئة فقط وعدم إنشاء محطة غير معتمدة رسميًا من قبل الهيئة، وإعادة توزيع السكوتر الكهربائي المستخدم للحد من التجاوزات التالية: إيقاف السكوتر الكهربائي على الأرصفة خارج المواقف المحددة من قبل الهيئة، إيقافه بصورة تعيق حركة المارّة أو مستخدمي وسائل التنقل الفردية وإيقافه في الشوارع ووسط حرم الطريق المخصص للمركبات.

وقد رصدت عمليات التفتيش عدداً من المخالفات المتكررة لدى مشغلي تأجير السكوتر الكهربائي منها عدم الالتزام بتعليمات وتعاميم وإرشادات الهيئة، واستخدام المواقف والأماكن خارج النطاق التشغيلي أو في المناطق التي لم تحددها الهيئة عند مزاولة النشاط، وكذلك عدم وضع ملصق تعريفي للشركة أو الشعار أو اللون المخصص للمنشأة في الأماكن المحددة أو على جانبي السكوتر الكهربائي.

وكانت إدارة المرور بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة قد أصدرت التعاميم والإرشادات اللازمة لشركات تأجير السكوتر الكهربائي التي تنص على ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنصوص عليه لضمان سلامة مستخدمي السكوتر الكهربائي ومستخدمي الطريق الآخرين.

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