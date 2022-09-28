منصات «كهرباء دبي» تستعرض أهم مشاريعها وخدماتها

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي عبر منصاتها المشاركة في الدورة الـ 24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، أبرز خدماتها ومشاريعها الرائدة المعتمدة على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية، وإنجازاتها العالمية التي جعلت منها واحدة من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً حول العالم.

وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إلى أن مكانة المعرض العالمية بوصفه أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، تجعل منه منصة مثالية لإبراز جهود الدولة عموماً ودبي على وجه الخصوص في مجال الطاقة والمياه والبيئة والاستدامة والاقتصاد الأخضر والمدن الذكية. كما يوفر المعرض فرصة مهمة للتعرف إلى أحدث الابتكارات والتقنيات في هذه المجالات، واحتياجات السوق والمشاريع المستقبلية.

الطاقة الشمسية

ومن أبرز المشاريع والمبادرات التي تستعرضها الهيئة من خلال منصاتها في المعرض مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يعتبر أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بنظام المنتج المستقل للطاقة، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5,000 ميغاوات بحلول عام 2030. وتنفذ الهيئة حالياً المرحلتين الرابعة والخامسة من المجمع، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 1727 ميغاوات باستخدام الألواح الشمسية الكهروضوئية.

«سبيس دي»

ومن خلال منصة الهيئة جرى استعراض برنامج هيئة كهرباء ومياه دبي للفضاء «سبيس دي»، الذي يهدف إلى تحسين عمليات وصيانة وتخطيط شبكات الهيئة بالاعتماد على الأقمار الاصطناعية النانوية وتقنيات الاستشعار عن بعد، إضافة إلى تأهيل كادر إماراتي متخصص في استخدام تقنيات الفضاء في شبكات الكهرباء والمياه، وتأكيد ريادة دبي في الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

الهيدروجين الأخضر

وتنفذ هيئة كهرباء ومياه دبي «مشروع الهيدروجين الأخضر» بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويعتبر «الهيدروجين الأخضر» مشروعاً أساسياً في دعم مساعي الدولة لتحقيق تنافسية عالمية في سوق الهيدروجين الأخضر. ويسهم تنفيذ المشروع، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية في تحقيق أسعار تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

المحطة الكهرومائية

وتعد المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا المحطة الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي وباستثمارات تقدر بمليار و421 مليون درهم. وستصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميغاوات وبسعة تخزينية 1,500 ميغاوات ساعة وبعمر افتراضي حتى 80 عاماً. وستعتمد المحطة الكهرومائية في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا.

وسد آخر علوي يجري إنشاؤه في المنطقة الجبلية، وستصل كفاءة دورة عملية إنتاج وتخزين الكهرباء إلى 78.9% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية.

تخزين واسترجاع المياه

ويتيح مشروع تخزين واسترجاع المياه المحلاة في أحواض المياه الجوفية عند اكتماله بحلول عام 2025 تخزين 6,000 مليون جالون واسترجاعها عند الحاجة، مما يجعله الأكبر من نوعه في العالم لتخزين مياه الشرب وتوفيرها في حالات الطوارئ. وستوفر هذه التقنية مخزوناً استراتيجياً يمد الإمارة بأكثر من 50 مليون جالون من المياه يومياً لمدة 90 يوماً في حالات الطوارئ.

محطة تحلية

وتصل القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحطة تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي «SWRO» التي تنفذها الهيئة في مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، إلى 40 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً بتكلفة تقارب 897 مليون درهم.

الشاحن الأخضر

وتستعرض الهيئة مبادرة «الشاحن الأخضر» التي أطلقتها عام 2015، لتحفيز التنقل الأخضر والمستدام في دبي ودعم مبادرة «دبي الذكية». وتتضمن شبكة الشاحن الأخضر التابعة للهيئة أكثر من 336 محطة شحن موزعة في أرجاء الإمارة.

مركز الابتكار

وتستعرض الهيئة مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، والذي يعد منصة للابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة لتعزيز مستقبل الطاقة المستدامة في دبي وخارجها. ويعد المركز معلماً مهماً ومركز جذب سياحي، يستقبل الزوار من مختلف الأعمار والفئات.

الواقع المعزز

وتستعرض الهيئة «مشروع الواقع المعزز لنظم المعلومات الجغرافية» وهو نظام ذكي يساعد مهندسي الهيئة الميدانيين على عرض مواقع وخصائص الأصول برؤية ثلاثية الأبعاد لغرض التخطيط والتحليل وإعداد التقارير. والنظام مزود بأدوات للاتصال المرئي والمسموع مع مكتب الدعم الفني، وأدوات لقياس الأبعاد، وإرشادات التشغيل للمعدات.

الإشارات المستقبلية

وتعتبر «منصة الإشارات المستقبلية» منصة إلكترونية لتمكين موظفي الهيئة من التعرف إلى الإشارات المستقبلية. ويمكن أن تكون الإشارة منتجاً جديداً، أو ممارسة جديدة، أو تقنية جديدة لديها القدرة على التطور والنمو في المستقبل. تقوم هذه المنصة بتحليل وتقييم «إشارات المستقبل»، مع إمكانية تحويلها إلى مبادرات فعلية تسهم في صياغة مستقبل أفضل.

تحليل البيانات الضخمة

وتم خلال المعرض استعراض «منصة تحليل البيانات الضخمة للشبكة الذكية» وهي منصة مبتكرة تم تطبيقها في الهيئة، وتجمع بين البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وقدرات التحليلات المتقدمة. والمنصة مناسبة للتطبيقات التحليلية المعقدة التي تتطلب استيعاباً هائلاً للبيانات ومعالجتها. ويساعد الجمع بين الحلول التحليلية التشخيصية والوصفية التي تم إنشاؤها كجزء من هذه المبادرة، مستخدمي الأعمال على اتخاذ قرارات عمل رئيسية بناءً على معرفة شاملة ووافية.

الطاقة الذكية

وتم تطوير نظام محطة الطاقة الذكية في الهيئة باستخدام تطبيق OSI PI الذي يعتبر بمثابة نظام معلومات مركزي خاص بالمحطات، يركز على بيانات محطات إنتاج الطاقة من خلال ربط المحطات D وE وG وK وL1 وL2 وH وM ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومحطة الطاقة الكهرومائية ومحطات المياه المعتمدة على نظام الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه «سكادا»، لإرسال بيانات عن المحطات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وفي الوقت الحقيقي، على هيئة رسومات بيانية من خلال لوحات البيانات والتقارير والشاشات.

الذكاء الاصطناعي

ويعتبر نظام التحقق من العدادات الكهربائية «EMVS» نظاماً مؤتمتاً لقراءات العدادات، ويعمل كنظام مركزي لجمع بيانات عدادات الكهرباء الموجودة في مناطق نائية في جميع محطات نقل الطاقة التابعة للهيئة، ومحطات الإنتاج، ومشاريع نموذج المنتج المستقل.

وأما مبادرة «الحياة الذكية» فتمكن المتعاملين من فهم ومراقبة وإدارة استهلاكهم بشكل لحظي من خلال لوحة بيانات الحياة الذكية.

وتستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي موظف الهيئة الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي لخدمة المتعاملين والرد على استفساراتهم باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة. ويقوم «رمّاس» بتحليل الاستفسارات بناءً على البيانات والمعلومات المتوفرة، ويقوم بالرد على الاستفسارات وفقاً لذلك.

برنامج صقور

ويهدف برنامج صقور إلى تقييم أداء الاستشاريين والمقاولين بناءً على معيارين أساسين هما: طلب الخدمة، والعمليات الميدانية. ويتم تقديم جائزة صقور للاستشاريين والمقاولين ممن يحققون أفضل نتائج أداء في مختلف فئات المشاريع.

شركات

تفرد هيئة كهرباء ومياه دبي في منصاتها حيزاً كبيراً لعرض مشاريع ومبادرات الشركات التابعة للهيئة، ومنها «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لـ«كهرباء دبي»، والتي تهدف إلى إعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية.

كما تبرز الهيئة مشاريع مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المملوك بالكامل من قبل «كهرباء دبي»، وشركة «إنفرا X»، إحدى الشركات التابعة للهيئة ضمن «ديوا الرقمية»، وشركة «ماي دبي»، شركة مياه الشرب المعبأة المملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، وتعد ثاني أكبر علامة تجارية للمياه المعبأة في الدولة.

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