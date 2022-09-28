مجلس دبي للإعلام يطلق الخطة الاستراتيجية لتطوير مؤسسة دبي للإعلام

المصدر: البيلن

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أطلق مجلس دبي للإعلام برئاسة أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اجتماعه اليوم "الاربعاء" الخطة الاستراتيجية لتطوير مؤسسة دبي للإعلام وتنمية الاقتصاد الإعلامي وزيادة إسهامه في اقتصاد دبي.

واعتمد المجلس ميزانية المؤسسة ووجه بتفعيل قانونها كمؤسسة عامة تعمل على أسس تجارية.

وقال سموه عبر حسابه في "تويتر":"اطلعنا خلال اجتماع مجلس دبي للإعلام على الخطة الاستراتيجية لتطوير"دبي للإعلام"وتنمية الاقتصاد الإعلامي وزيادة إسهامه في اقتصاد الإمارة.صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أرسى ركائز راسخة لنمو الاقتصاد الإعلامي وأسس بنية تحتية تدعم شركاته ومؤسساته وتضاهي الأفضل في العالم".

واضاف "اعتمدنا ميزانية "مؤسسة دبي للإعلام" ووجهنا بتفعيل قانونها كمؤسسة عامة تعمل على أسس تجارية... تطوير المؤسسة يقوم على ركائز تنافسية تواكب التنمية الشاملة في دبي.. والكادر الإعلامي الإماراتي في قلب عملية التطوير".

وقال،"استعرضنا خلال الاجتماع المشاريع الإعلامية المقبلة في دبي وميزانياتها وأطرها التنفيذية ... قطاع الإعلام الخاص حقق نمواً قوياً وعدد شركاته زاد بنسبة 30% فيما ارتفع عدد الإعلاميين التابعين لها بنسبة 10% في النصف الأول من 2022".

واشار ألى أن أكثر من 3000 إعلامي عربي وعالمي يجتمعون في دبي الأسبوع المقبل في منتدى الإعلام العربي التجمع المهني الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة.. الدورة الـ20 للمنتدى تؤكد الريادة الإعلامية لدبي وحرصها على احتضان حوار موسع هدفه تحديد ملامح مستقبل الإعلام وتفعيل دوره الإيجابي في المجتمع.

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