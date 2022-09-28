محاكم دبي تستعرض منظومة الخبرة القضائية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل القاضي خالد المنصوري رئيس لجنة شؤون الخبراء، وفداً من الأمانة العامة للمجلس القضائي واللجنة العليا للتشريعات والتفتيش القضائي، للاطلاع على منظومة الخبرة القضائية وأهم الممارسات القضائية بمحاكم دبي من خلال عرض نتائج مؤشرات الأداء في الدائرة، ويأتي ذلك حرصاً من محاكم دبي على تعزيز الشراكات بين الدائرة والمؤسسات الداخلية والخارجية لتحقق رسالتها عبر تقديم منظومة قضائية متكاملة ساعية إلى تحقيق استراتيجيتها للوصول إلى «محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وقال القاضي خالد المنصوري إن منظومة الخبرة القضائية بمحاكم دبي تستند إلى أسس قائمة على تمكين الخبرات القضائية، وتعزيز دور الدائرة في تحقيق العدالة.

وأضاف أن أهمية التطرق إلى نتائج مؤشرات الأداء في منظومة الخبرة القضائية بدبي ومقارنتها بالأعوام السابقة تكمن في تطوير المنظومة لإيضاح مدى التغيرات والمستجدات التي تطرأ على الأمور القضائية، كما تطرقنا من خلال اجتماعنا إلى توضيح شتى المهام المسندة للخبراء وأعمال الرقابة والتدقيق المختلفة التي تسهم في عرض المقترحات التطويرية.

كما تم التطرق من خلال الاجتماع إلى شرح آلية التقييم الفني لأعمال الخبرة القضائية وعرض بطاقة تقييم الجهة القضائية لأعمال الخبرة، إضافة إلى أبرز محققات منظومة الخبرة القضائية خلال عام 2021 - 2022، التي شملت نجاحاً في تنفيذ أعمال الخبرة القضائية، وتشكيل مجلس خبراء محاكم دبي، كما تم عرض الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي ولإدارة الخبراء والمحكمين ومهام واختصاصات كل قسم بها.

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