رئيس الدولة: المتحف الوطني في عُمان الشقيقة صرح ثقافي عربي يدعو للفخر

المصدر: البيان

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أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته بزيارة المتحف الوطني في سلطنة عمان الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسابه الرسمي في تويتر: «زرت اليوم المتحف الوطني في سلطنة عمان الشقيقة.. وسعدت بالتعرف على مقتنياته الثرية وأقسامه المتنوعة... صرح ثقافي عربي متميز يدعو إلى الفخر ويجسد التاريخ العماني العريق، ويعبر عن النهضة الثقافية التي تعيشها السلطنة».

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