وكالة أنباء الإمارات ونظيراتها «العُمانية» توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الإعلامي

المصدر: وام

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على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى سلطنة عُمان الشقيقة.. وقعت وكالة أنباء الإمارات "وام" اتفاقية تعاون إعلامي مع وكالة الأنباء العُمانية بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال التبادل الإخباري وتنفيذ برامج تدريب مشتركة للعاملين بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم المهنية.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص "وام" على تعزيز شراكاتها مع وسائل الإعلام على مستوى العالم وترسيخ نموذج مستدام للتعاون المهني بما يدعم حضورها على الساحة الإقليمية والدولية مزودا إعلاميا موثوقا باللغات المختلفة.

وقع الاتفاقية سعادة محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات "وام" وسعادة إبراهيم العزري مدير عام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العُمانية وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز روابط التعاون الإعلامي بين الوكالتين في مجال التبادل الإخباري والمحتوى الإعلامي بما يخدم أهدافهما المشتركة وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها.

وبموجب الاتفاقية يتبادل الطرفان الأخبار اليومية باللغة العربية والإنجليزية إلى جانب الصور والفيديوهات بغرض الاستخدام والتوزيع على المنصات الخاصة بالوكالتين وشركائهما.

ويأتي توقيع الاتفاقية في اطار العلاقات الاخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وانطلاقا من حرص "وام" على ترسيخ نموذج متطور للتعاون والشراكة مع مختلف وسائل الإعلام خاصة مع تنظيم الكونجرس العالمي للإعلام في أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022.

وأكد سعادة محمد جلال الريسي أن دولة الإمارات وسلطنة عُمان ترتبطان بعلاقات أخوة راسخة وروابط أصيلة تشهد تطورا استراتيجيا بفضل دعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين ليقدما للعالم نموذجا ملهما لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الأشقاء استنادا إلى الإرث التاريخي والثقافي المشترك.

وقال سعادته إن توقيع هذه الاتفاقية مع وكالة الأنباء العُمانية يسهم في تعزيز أطر التعاون الإعلامي المشترك وتبادل الأفكار والخبرات وإثراء المنظومة الإعلامية في كلا البلدين في ظل حرص وكالة أنباء الإمارات على توسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات الإعلامية على مستوى العالم خاصة مع تنظيم الكونجرس العالمي للإعلام الذي يشكل منصة إعلامية مهمة لاستشراف مستقبل قطاع الاعلام في المنطقة والعالم، والاستفادة من الفرص المتاحة لبناء علاقات شراكة مثمرة ومستدامة بين كافة المؤسسات الاعلامية المشاركة".

ودعا سعادته وكالة الأنباء العُمانية والمؤسسات الإعلامية في سلطنة عُمان للمشاركة في هذا الحدث العالمي البارز في ظل ما تمتلكه من تاريخ عريق من العمل الإعلامي ..مؤكداً حرص وكالة أنباء الإمارات على تعزيز التعاون مع وكالة الأنباء العُمانية بما يحقق تطلعاتهما نحو العالمية ويدعم قطاع الإعلام الذي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز مسارات التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد سعادة إبراهيم العزري أن سلطنة عُمان والإمارات ترتبطان بعلاقات استراتيجية متينة تستند في قوتها إلى تاريخ مشترك وروابط أخوة راسخة يعززها التقارب الاجتماعي والثقافي والجغرافي والدعم المتواصل من قيادتي البلدين الشقيقين.

وقال إن وكالة أنباء الإمارات تقدم نموذجا رائدا في الإعلام المسؤول والموثوق الذي يدعم مسارات التنمية المستدامة ويعزز مفاهيم الأخوة الإنسانية وقيم التسامح والسلام وذلك في ظل التطور التقني الكبير الذي تشهده "وام" والكفاءات الإعلامية الوطنية التي تعكس المكانة العالمية التي وصل إليها هذا الصرح الخليجي والعربي.

ورحب سعادته بدعوة وكالة أنباء الإمارات لحضور فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام الذي تنظمه "وام" في نوفمبر المقبل ..معربا عن تطلعاته إلى أن يسهم هذا الحدث العالمي في صياغة مستقبل قطاع الإعلام العالمي.



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