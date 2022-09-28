تأسيس صندوق استثماري مشترك بين "إذكاء" وشركة أبوظبي التنموية القابضة

المصدر: البيان

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وقّعت شركة أبوظبي التنموية القابضة والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات "إذكاء" مذكرة تفاهم، وذلك في إطار زيارة "دولة" التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، إلى سلطنة عُمان.

وقّع المذكرة المهندس عاطف بن سعيد السيابي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "إذكاء"، ومحمد بن حسن السويدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "القابضة" الإماراتية.

وتضمنّت مذكرة التفاهم، وفق وكالة الأنباء العمانية، تأسيس صندوق استثماري برأس مال مشترك يصل إلى 60 مليون ريال عُماني /592 مليون درهم إماراتي/ للاستثمار في التقنيات الحديثة والناشئة في سلطنة عُمان.

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