اتفاقيات استثمارية بين «القابضة الإماراتية» و«جهاز الاستثمار العُماني»

المصدر: البيان

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وقع جهاز الاستثمار العُماني وعدد من شركاته اتفاقيات مع الشركة القابضة الإماراتية، بقيمة تتجاوز بأكثر من 5 مليارات ريال عُماني.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن محمد بن حسن السويدي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة الإماراتية قوله: إن الاتفاقية مع جهاز الاستثمار العُماني تؤكد التعاون المشترك وتحفّز روح التآزر لإيجاد المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات الرئيسية بسلطنة

من جهته، أكد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، أن الاتفاقيات تجسّد مساعي الجهاز وجهوده الرامية إلى جلب الاستثمارات الخارجية للقطاعات المستهدفة.

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