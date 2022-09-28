تأسيس شركة لربط شبكة سكك حديد الإمارات بميناء صحار العُماني بقيمة 3 مليارات دولار

المصدر: البيان-وكالات

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أسست «الاتحاد للقطارات» و«قطارات عُمان( آسياد)» شركة مشتركة لتنفيذ وتشغيل شبكة سكك حديدية تربط ميناء صحار العُماني بشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية بطول 303 كيلومترات.

و تبلغ قيمة الصفقة ثلاثة مليارات دولار ، وفق وكالة الأنباء العمانية اليوم الاربعاء، مشيرة إلى أن سرعة قطار الركاب تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة ، ويقطع المسافة بين صحار وأبو ظبي في 100 دقيقة ، و47 دقيقة بين صحار والعين، وتصل سرعة قطار البضائع إلى 120 كيلومترا في الساعة .

وأشارت الوكالة إلى فوائد استراتيجية واقتصادية واجتماعية لمشروع سكك الحديد المشترك بين سلطنة عمان ودولة الإمارات منها دعم وتنويع اقتصاد البلدين ، وربط المراكز السكانية والصناعية ، وتطوير البنية الاساسية وجودة الحياة ، ورفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وخفض تكلفتها .

وأوضح شادي ملك الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات أن الاتفاقية ترسم خارطة طريق استراتيجية لمشروع مستدام سيسهم في تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين .

وقال عبد الرحمن الحاتمي الرئيس التنفيذي لمجموعة آسياد إن المشروع إضافة نوعية للقطاع اللوجستي ومحفز لمختلف القطاعات الصناعية والانشطة الاقتصادية .





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