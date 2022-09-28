انطلاق فعاليات "الاتصال الحكومي 2022" بإكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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انطلقت قبل قليل بإكسبو الشارقة فعاليات الدورة الـ11 للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وبمشاركة محلية وإقليمية ودولية لأكثر من 160 متحدثاً ومشاركاً، للخروج بتوصيات وحلول مبتكرة لتحديات المستقبل، وجاء المنتدى تحت شعار "تحديات وحلول".

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