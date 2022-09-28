بالصور شاهد قناة اللية المائية التي سيتم تدشينها قريباً في قلب مدينة الشارقة

المصدر: البيان

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بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبإشراف مباشر منه، تم الإعلان أمس عن قناة اللية المائية في منطقة اللية بالشارقة والتي سيتم تدشين أعمالها في شهر سبتمبر المقبل، وسيتم الانتهاء منها في سبتمبر 2023.

وتهدف القناة إلى تحسين جودة المياه في بحيرتي خالد والخان، اعتماداً على حركة التيارات البحرية الطبيعية، وهي بطول 850 متراً، وعرض 60 متراً، وعمق أربعة أمتار، وستمتد من البحر المفتوح إلى خور الشارقة، ومنه إلى بحيرة خالد، بهدف تنظيفهما بشكل سريع، وتحسين جودة المياه فيهما، اعتماداً على الحركة الطبيعية للتيارات البحرية.

كما يتضمن مشروع القناة إنشاء ثلاثة جسور، والعديد من المرافق والخدمات بما يدعم الحركة الاجتماعية والاقتصادية والسياحية والترفيهية. فضلًا عن كون القناة مشروعاً سياحياً بيئياً جميلاً يسهم في إحياء المنطقة، وإضافة متميزة جداً لإمارة الشارقة، وستضم على طرفيها مجموعة من المطاعم، والمقاهي، والمحال التجارية المنتقاة بعناية.

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