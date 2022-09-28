«دي بي ورلد» تتبرع بـ2.5 مليون دولار لإغاثة متضرري فيضانات باكستان

المصدر: دبي - وام

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أعلنت «دي بي ورلد» المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، عن تقديمها الدعم اللوجستي والتبرع بـ2.5 مليون دولار أمريكي لمساعدة السكان في باكستان في أعقاب الفيضانات المدمرة الأخيرة. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس إدارة «دي بي ورلد» الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى باكستان والتي التقى خلالها الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا.

وتبرعت «دي بي ورلد» بمليون دولار أمريكي لصندوق الجيش الباكستاني للمتضررين من الفيضانات، فضلاً عن تعهدها بتقديم مليون ونصف المليون دولار أمريكي أخرى كمواد إغاثة، تشمل المأوى والأدوية والمواد الغذائية وأدوات الطهي.

وقدمت التبرعات عبر مؤسسة «دي بي ورلد» الخيرية، التي تم إطلاقها في أبريل 2022 للقيام بالأعمال الإنسانية وتنفيذ المبادرات الممولة من القطاعين العام والخاص.

وقال سلطان أحمد بن سليم: إن آثار الدمار الذي خلفته الفيضانات في باكستان كبيرة وزيارة المناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية تدفعك دائماً لوضع الأمور في نصابها وأنت تحاول فهم فداحة الوضع الكارثي. مشيراً إلى أنه سيتم تخصيص مساحات التخزين التابعة لمرافق «دي بي ورلد» في كراتشي لتقديم الدعم اللوجستي، مع قيام «دي بي ورلد» بتغطية تكاليف التخزين وإدارة المخزون.

وقدمت «دي بي ورلد» خبراتها ومواردها لمساعدة المجتمع الإنساني العالمي في الاستجابة للكوارث الكبرى، وذلك منذ توقيع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في عام 2017. وتستخدم الشركة خبراتها باعتبارها ممكناً رائداً للتجارة العالمية، وتعمل عبر 6 قارات للمساعدة في ربط الشركات والمجتمعات والأفراد بالموارد التي يحتاجونها أثناء حالات الطوارئ.

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