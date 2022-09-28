خالد بن محمد بن زايد يشارك في مراسم تشييع شينزو آبي

المصدر: طوكيو - وام

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ترأس سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وفد الدولة المشارك في مراسم تشييع جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور عدد من قادة وزعماء دول العالم.

ونقل سموه تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الحكومة اليابانية.

كما التقى سموه أرملة الراحل آكي آبي وعدداً من أفراد الأسرة، حيث قدم واجب العزاء لهم، معرباً عن صادق مواساته في فقدان قائد كرس حياته لخدمة وطنه وشعبه بكل تفانٍ وإخلاص.

وتعد الجنازة أكبر تأبين رسمي يقام لمسؤول حكومي منذ مراسم تشييع جنازة رئيس الوزراء الأسبق يوشيدا شيغه-رو عام 1965، حيث حظي الراحل بشعبية واسعة بعدما قضى أطول فترة بمنصب رئاسة الوزراء في تاريخ اليابان استمرت من 2012 حتى 2020، وفارق الحياة عن عمر ناهز 67 عاماً متأثراً بجراحه عقب إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في 8 يوليو الماضي.

علاقات

وأسهم شينزو آبي بشكل كبير في ترسيخ العلاقات الإماراتية اليابانية التي شهدت في عهده الإعلان عن مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك أثناء زيارته إلى الدولة عام 2018، بهدف تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق استراتيجية جديدة.

ورافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد خلال هذه الزيارة كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مبعوث الإمارات الخاص إلى اليابان، وشهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان، وعدد من المسؤولين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

عزاء

كما قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان واجب العزاء بوفاة «شينزو آبي» رئيس وزراء اليابان السابق إلى كل من «آكي آبي» أرملة رئيس الوزراء السابق و«فوميو كيشيدا» رئيس وزراء اليابان وذلك خلال زيارة سموه قصر الضيافة «أكاساكا» في العاصمة طوكيو.

رافق سموه خلال الزيارة كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث الإمارات الخاص إلى اليابان وشهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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