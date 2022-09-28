تعاون بين جامعة الإمارات و«محمد بن راشد للمعرفة»

المصدر: العين - البيان

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استقبل معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أثناء زيارته الجامعة.

وأشار معاليه في اللقاء إلى أهمية توطيد علاقات التعاون بين المؤسستين والتي تأتي ضمن رؤية استراتيجية تستهدف استكشاف الفرص للعمل المشترك في مجالات تخدم أهداف التنمية الشاملة، وخاصة البحث العلمي والتدريب، بما يدعم بناء شراكة طويلة الأمد بين الجانبين.

تبادل خبرات

ومن جانبه قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: يسرنا أن نمضي قدماً في توطيد أواصر التعاون وتوسيع مجالاته مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، ونتوجه بالشكر للجامعة على حرصها على إرساء دعائم الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة. ونتطلع بثقةٍ حيال آفاق تعاوننا وتبادل الخبرات في ما بينا لإتاحة فرص التدريب لطلبة الجامعة.

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