آدم تشاير يستعرض تجربته لإلهام المبرمجين

المصدر: دبي - البيان

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استضاف مقر المبرمجين إحدى مبادرات «البرنامج الوطني للمبرمجين»، آدم تشاير الشريك المؤسس لخدمة «سيري» و«في آي في لابس» وعضو مؤسس وشريك في «تشينج أورغ»، في جلسة تفاعلية بالتعاون مع شركة «فيزا»، لتسليط الضوء على تجربته في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ودخوله عالم البرمجيات، وذلك في «مقر الإلهام»، بمشاركة نخبة الشباب والمبرمجين وأصحاب المواهب الرقمية والأفكار الإبداعية.

وأكد آدم تشاير، أن تنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي تتيح اكتشاف حلول جديدة ومبتكرة للتحديات الرقمية وإنشاء آليات ذكية، مشيراً إلى أن عمله في مختبرات الأبحاث والشركات الناشئة وفي أكبر شركات التكنولوجيا في العالم ساهم بشكل أساسي في تقديمه أفكاراً نوعية والتأثير بشكل إيجابي على مئات الملايين من الأشخاص.

أفكار

وقال تشاير، إن متابعة أفكار الجمهور المستهدف وطريقة استفادته واستخدامه للتكنولوجيا ومختلف المجالات الرقمية تسهم بشكل كبير في إثراء المنصات الرقمية وتصميم حلول سريعة ومبتكرة لتحديات الأفراد، مشيراً إلى أن سر النجاح في هذه المنصات هو تأسيس الأنظمة القائمة على البيانات، وأن إحدى أهم وسائل النجاح في العالم الرقمي هي إيمان الفرد بأن لديه حلماً ورؤية، وأن يسعى دائماً إلى تجربة كل جديد.

وتطرق آدم إلى رؤيته الخاصة ورحلته في اختراع المنصات الرقمية التي يستخدمها الملايين في وقتنا الحالي والنقلة النوعية في طريقة استخدام معظم الأجهزة الإلكترونية وتسهيل حياة الناس، كما شارك الحضور قصة نجاحه في تطوير خدمة «سيري» المعززة بالذكاء الاصطناعي، مؤكداً أهمية التفكير المسبق ورسم الخطط الواضحة والبحث المستمر عن البيانات التي تساعد للوصول إلى الأهداف المنشودة، ما أدى إلى تمكينه لخطوته التالية المتمثلة في إنتاج شركة «تشينج أورغ» وهي أكبر منصة لتقديم العرائض في العالم وإحداث تغيير إيجابي لحياة المستخدمين وتحتوي على 300 مليون عضو بمميزات عديدة.

خبرات

يحرص «مقر الإلهام» على استضافة نخبة من الرؤساء التنفيذيين لشركات رقمية مليارية ضمن جلسات تفاعلية لتسليط الضوء على قصص نجاحهم وتجاربهم الرائدة والملهمة خلال مسيرتهم في عالم التكنولوجيا لزرع الشغف عند المبرمجين الشباب لتنمية قدراتهم وخبراتهم وتحفيزهم ليشاركوا بفاعلية في ابتكار حلول تكنولوجية للتحديات المستقبلية.

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