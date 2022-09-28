العبيدلي: «وسام التعاون» تتويج لمسيرة التميز

المصدر: (دبي ـ شيرين فاروق)

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أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي أن حصوله على وسام مجلس التعاون للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، المقدم من وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية يأتي تتويجاً لمسيرته المهنية التي تكللت بالعديد من الإنجازات والإسهامات المشرفة.

وقال لـ«البيان»: التكريم يأتي تتويجاً لمسيرتي في إرساء التميز والريادة في شرطة دبي على مدار سنوات طويلة، حيث باتت شرطة دبي مرجعاً مهماً في تحقيق التميز بكافة أشكاله ليس في المجال الأمني فقط بل في المجال الاجتماعي، منوهاً بتبادل الخبرات والاتفاق على عدد من الشراكات المستقبلية في العديد من المجالات في ظل تأكيد الجميع على ضرورة اللحاق بالوتيرة المتسارعة للعالم والنجاح في تحقيق التميز والريادة في مجتمعنا العربي عبر استغلال الكوادر البشرية وتأهيلها. وأهدى اللواء العبيدلي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على مساندتهم التميز في العمل الأمني بطريقة رسخت مكانة الإمارات في مصاف الدول المتطورة.

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