مجلس مكافحة المخدرات يطّلع على إحصاءات الضبطيات في النصف الأول

المصدر: (دبي - وام)

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، الاجتماع السادس للمجلس للعام الجاري 2022 والذي عقد من بعد صباح أمس بحضور العميد سعيد عبدالله السويدي، المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

واستعرض المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، وأهمها نتائج مبادرة الإطار المشترك للرقابة على ضبط المخدرات في المنافذ في النصف الأول من العام الجاري 2022م، والتي تشترك فيها وزارة الداخلية والجمارك وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل لإحباط محاولات تهريب المخدرات إلى داخل الدولة، واطلع على خطط وعمليات فرق العمل المشاركة في المبادرة وإحصاءات ضبطيات المواد المخدرة في الدوائر الجمركية بالدولة في النصف الأول من العام الجاري 2022م.

كما استعرض المجلس المخالفات القانونية وعدم استيفاء الشروط واللوائح التنظيمية والقانونية لبعض منافذ بيع الأدوية بالدولة، من خلال استيراد مواد خام يمكن إساءة استخدامها واستغلالها في غير الأمور المخصصة لها.

وناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

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