160 مسؤولاً ومتحدثاً و80 فعالية في «منتدى الاتصال الحكومي»

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ 11 من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2022»، الذي ينظمه المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية لأكثر من 160 متحدثاً ومشاركاً، للخروج بتوصيات وحلول مبتكرة لتحديات المستقبل.

ويتضمن المنتدى، الذي تستمر فعالياته يومين، وينعقد تحت شعار «تحديات وحلول» في مركز إكسبو الشارقة، أكثر من 80 فعالية تتنوع بين 7 جلسات رئيسية، و10 خطابات ملهمة، و6 فعاليات استباقية، و6 ورش عمل، و13 منصة تفاعلية، بالإضافة إلى 40 فعالية مصاحبة للحدث، تسلط جميعها الضوء على عدد من القضايا الإنسانية والثقافية والاقتصادية والبيئية والتنموية الملحة، وتستشرف مستقبل علاقتها بالاتصال الحكومي، ودوره في تحقيق النمو فيها.

جلسات

ويشارك في الفعاليات والجلسات نخبة من المسؤولين الدوليين وصناع القرار وقادة الفكر والخبراء من مختلف التخصصات، منهم: معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وفيليبي كالديرون، الرئيس المكسيكي السابق، وكيم كامبل، رئيسة وزراء كندا السابقة، وجيم يونغ كيم، الرئيس السابق لمجموعة البنك الدولي، ود. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة من جمهورية مصر العربية، وموهان موناسنغ نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، ومحمد عبدالله القحطاني، بطل العالم في إلقاء الخطابة وصاحب كتاب قوة الكلمة، والدكتور خالد غطاس، عالم حياة، وبيتر ميمي، مخرج ومؤلف مصري، ود. أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية المصري، وتشارلي روكيت، متحدث ملهم، وتشارلز دوهيج، كاتب وصحافي أمريكي.

ويحتفي المنتدى هذا العام بأكبر عدد من الشركاء الاستراتيجيين في تاريخ دوراته، الذي وصل عددهم إلى 29 شريكاً، يمثلون جهات ومؤسسات ومعاهد أكاديمية ومنظمات محلية وعربية ودولية، منهم: مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وحكومة 01، وجامعة الإمارات، وقناة سكاي نيوز عربية وأكاديميتها، ووكالة أنباء الإمارات (وام)، ومؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

نخبة

وقال طارق علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «تفتح إمارة الشارقة اليوم أبواباً جديدة على عالم الاتصال الحكومي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين والمتخصصين الذين سيثرون المنتدى بأفكارهم ونقاشاتهم للتوصل لأنجح الحلول لأبرز تحديات العصر».

وأضاف: «نتطلع لمشاركة فاعلة من الجمهور بمختلف شرائحه في فعاليات المنتدى، الذي يشكل إضافة فكرية قيّمة بفعالياته وورش العمل وجلساته وحواراته، خصوصاً للمهتمين وطلبة الإعلام».

أفكار ورؤى

تشارك مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة والمؤسسات التابعة لها، وهي مجلسا سيدات أعمال الشارقة، وإرثي للحرف المعاصرة، في المنتدى، وتهدف الجلسات التي تحتضنها المنصة إلى طرح الأفكار والرؤى المتعلقة بالتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية المملوكة للسيدات، وسبل تغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام، إضافة إلى أهمية الاتصال في إبراز جماليات الإرث الثقافي والحرفي.

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