عمار النعيمي يبارك اتفاقية التعاون الطبي بين «عجمان التخصصي» و«برجيل»

المصدر: عجمان - وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بديوان الحاكم أمس، الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «في بي أس للرعاية الصحية» والوفد المرافق له.

وبارك سموه خلال اللقاء اتفاقية التعاون الطبي بين مستشفى عجمان التخصصي العام، ومستشفى برجيل التخصصي، وذلك لإدارة وتشغيل مستشفى عجمان التخصصي العام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة وتشغيل مستشفيات القطاع الخاص، وتطوير خدماته وتأهيله لتقديم خدمات طبية متميزة وذات جودة عالية. وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن إمارة عجمان تولي اهتماماً كبيراً لتوفير خدمات طبية متقدمة ونوعية لسكان إمارة عجمان، موضحاً أن الدافع الأساس وراء هذا التعاون والشراكات التي تعقد على مستوى القطاع الطبي تحقيق رضا المرضى وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات ورفع كفاءة العاملين في القطاع الصحي في الإمارة، وهذا كله بفضل المتابعة والدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وأعرب سموه عن تقديره للقائمين على مجموعة «في بي أس للرعاية الصحية»، متمنياً للجانبين التوفيق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا التعاون المشترك.

مواساة

قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، واجب العزاء إلى خالد إبراهيم محمد المرزوقي وإخوانه في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقتهم منى إبراهيم محمد المرزوقي، وإلى أسرة وعائلة المرزوقي الكرام، وذلك بمجلس الأمين بمنطقة مشيرف في عجمان. وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.

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