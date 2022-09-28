وليا عهد عجمان والفجيرة يزوران «الصيد والفروسية»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد ومنى خليفة ووام

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زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2022»، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر المقبل.

وتجول سموه في الأجنحة المختلفة للمعرض الذي ينظمه نادي صقاري الإمارات، وتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات المعروضة في مجال الصيد والفروسية من مختلف دول العالم.

وكان في استقبال سموه ماجد علي المنصوري رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الأمين العام لنادي «صقاري الإمارات»، وعدد من المسؤولين. وتفقد سمو ولي عهد عجمان ومرافقوه مختلف أقسام وأجنحة المعرض المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 900 شركة وعلامة تجارية من 58 دولة. وتقدم سمو ولي عهد عجمان بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لجهوده الكبيرة التي ظل يبذلها في حماية التراث الإماراتي والإنساني والعمل على تكريسه في نفوس أفراد المجتمع، لا سيما الناشئة، من أجل ربطهم بموروثهم الثقافي والحضاري وتقاليدهم العريقة وعاداتهم الأصيلة، باعتبار أن التراث هو الأصل والجذور.

وثمن سموه الدور الكبير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه الكبير والمتواصل ومتابعته الحثيثة للمعرض طوال السنوات الماضية حتى أصبح منصة إماراتية عالمية مرموقة ومميزة تحمل على عاتقها مهمة حفظ التراث ونشره، ما يعزز من صورة الإمارات بوصفه رصيداً حضارياً للدولة يبرز خصوصيتها التراثية ويكرس هويتها ويعزز من عناصر تنميتها الشاملة.

وأبدى سموه خلال جولته بين أروقة المعرض إعجابه بالمستوى المتقدم والمبهر من التنظيم وزيادة المشاركين من دورة إلى أخرى، وبنوعية المعروضات حتى صار أكبر حدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بفضل القائمين عليه وقدرات أبناء الإمارات في الابتكار والإبداع، واستمع إلى شرح من عدد من العارضين حول منتجات المعرض.

جولة

وأشاد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بالسمعة العالمية التي وصل إليها معرض الصيد والفروسية عبر السنوات المنصرمة بفضل التوجيهات التي يحظى بها من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومن قبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، مثمناً مستوى وأهمية الأجنحة المشاركة على الصعيدين المحلي والعالمي.

ونوه سموه بجهود دولة الإمارات في دعم التراث والحفاظ عليه وغرسه في نفوس الأجيال وزيادة الوعي بالموروثات والتقاليد الإماراتية والعربية الأصيلة، خاصة هواية الصيد بالصقور. جاء ذلك خلال زيارته أمس أقسام جناح شركة إنترناشونال جولدن جروب، حيث استمع إلى شرح من خليفة البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للشركة عن أحدث الابتكارات في مجال أسلحة الصيد والمسدسات، والدور الذي تقوم به شركة إنترناشونال جولدن جروب الوطنية في مجال تجارة الأسلحة بشكل عام.

كما زار سموه عدداً من الأجنحة المشاركة، واستمع إلى شرح موجز من المشاركين حول مستلزمات الصيد والفروسية والأسلحة المعروضة بأنواعها وأحدث المعدات المتطورة المرتبطة بهذا المجال.

زيارة

وزار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، فعاليات الدورة التاسعة عشرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وتفقد سموه خلال الزيارة عدداً من الأجنحة المحلية والأجنبية المشاركة في المعرض، مشيداً بمستوى التنظيم والمشاركات المتميزة التي تضم أحدث المنتجات والابتكارات في مجال أسلحة الصيد والبنادق والفروسية، معرباً سموه عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها إدارة تنظيم المعرض.

واطلع سموه خلال زيارته جناح شركة «إنترناشيونال جولدن جروب» الإماراتية، الذي يضم مجموعة بنادق الصيد والمسدسات، على أبرز وأحدث منتجاتها في المجالات العسكرية وأسلحة وبنادق الصيد والفروسية.

وتجول سموه في جناح بينونة الإمارات لتجارة المعدات العسكرية والصيد، واطلع على أحدث أنواع البنادق والمسدسات المستخدمة في رياضة الصيد والقنص.

فعاليات

وتواصلت لليوم الثاني على التوالي أنشطة وفعاليات المعرض الدولي للصيد والفروسية 2022، حيث شهد المعرض إقبال الزائرين من داخل الدولة وخارجها، إذ حرصت العديد من الأسر وطلبة المدارس على زيارة أجنحة المعرض، التي استقطبت فعالياتها آلاف الزوار.

وأجمعت الكثير من الشركات المشاركة والزوار القادمين إلى المعرض على أهميته من حيث حجم المشاركة وتنوع الشركات التي تعرض مجموعة متنوعة من مستلزمات الصيد والقنص والفروسية.

20 ألف خيل

ونشر جناح «جمعية الإمارات للخيول العربية» المشارك خلال الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022 إحصاءات حول إجمالي ملاك الخيول العربية المسجلة في دولة الإمارات، أشار فيها إلى أن إجمالي عدد الخيول وصل في آخر إحصائية معتمده لديها إلى 20 ألف و324 خيلاً يمتلكها 4 آلاف و66 شخصاً في الدولة.

وبيّنت الإحصاءات المنشورة تصدُّر إمارة أبوظبي قائمة الخيول المسجلة في الدولة بواقع 10 آلاف و136 خيلاً يمتلكها 1962 شخصاً، تلتها إمارة دبي بواقع 5 آلاف و577 خيلاً و878 مالكاً، ثم الشارقة بـ 2424 خيلاً يمتلكها 648 شخصاً.

واحتلت إمارة رأس الخيمة المرتبة الرابعة في قائمة عدد الخيول المسجلة في الدولة بواقع 912 خيلاً في حوزة 332 مالك خيول، ثم إمارة عجمان التي شهدت تسجيل 683 خيلاً و171 مالك خيل، تلتها إمارة الفجيرة بواقع 482 خيلاً يمتلكها 135 شخصاً، ثم أم القيوين التي سجلت 110 خيول و40 مالك خيل. وأعلنت مجموعة من الشباب الإماراتي الواعد خلال مشاركتهم في معرض أبوظبي للصيد والفروسية 2022، عن إطلاق أحد أكبر المشاريع الشبابية الإماراتية الطموحة في أبوظبي، وهو عبارة عن مصانع لصناعة مستلزمات الصيد والتخييم، تنتج أكثر من 350 منتجاً إماراتياً. وقال صالح عبدالله، الشريك المؤسس لشركة «حر» لمستلزمات الصيد والرحلات لوازم الخيام والرحلات: إن المشروع الطموح تم تنفيذه وإعطاؤه صبغة محلية خاصة، عبر تسمية كافة منتجات الشركة بأسماء مناطق ومعالم الدولة التراثية والجغرافية وغيرها، ما يسهم في تعريف الجمهور بحاضر وماضي الدولة ونشر الثقافة التراثية بما تزخر به الدولة من معالم.

وأضاف: تمثل الشركة بداية عهد جديد من الصناعة الإماراتية الأصيلة للوازم الصيد والتخييم في المنطقة، حيث شرعنا في تنفيذ مشروع لتصدير منتجاتنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والشرق الأوسط، ما يرسخ قدرتنا الفنية والنوعية على تقديم أفضل لوازم الصيد.

وأوضح صالح عبدالله أن الشركة تقدم تشكيلة واسعة من الخيارات العالية المخصصة لمحبي التخييم والصيد، والتي تلبي الحاجات المختلفة المتعلقة بهم، حيث تضم الشركة مراكز تصنيع وخياطة، يعمل بها نخبة من كبار المختصين في هذا المجال، وبأحدث التقنيات التكنولوجية العالمية.

أمان

استطاعت لوحة «الأمان والأمل في نظرة»، التي تجسد صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن تلفت أنظار زوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2022، الذين حرصوا على التقاط صور تذكارية إلى جوارها.

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