«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير العمل الحكومي في الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم. وناقش المجلس جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والمعنية بتطوير العمل الحكومي في إمارة الشارقة ومتابعة المشروعات التنموية واتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة الإمارة.

واطلع المجلس على تقرير مستجدات مشروع نظام الصرف الصحي المتكامل في منطقة مويلح، وتضمن التقرير سير العمل في المواقع الجاري تنفيذ أعمال المشروع فيها، وبيّن التقرير إنجاز 82‎ %‎ من شبكة الصرف الصحي بطول 48 كيلومتراً.

كما تضمن التقرير إنجاز خط الضخ الرئيسي الواصل بين محطة الضخ ومحطة المعالجة بطول 10 كيلو مترات وإنجاز 82‎ %‎ من محطة الضخ و52‎ %‎ من محطة المعالجة. واختتم التقرير بعدد من التوصيات التي وجه المجلس بالعمل على دراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية والحرص على تنفيذ الأعمال المتبقية من المشروع بما لا يؤثر على ملاك المباني والسكان والأنشطة الاقتصادية في المنطقة. وناقش المجلس عدداً من مقترحات مجلس النفط المتعلقة بتطوير البنية التشريعية لقطاع الطاقة وتعزيز سلامة البنية التحتية للمنشآت البترولية وخطوط الغاز.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز