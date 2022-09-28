مكتوم بن محمد: محمد بن راشد جعل من دبي وجهة عالمية وأوصل الإمارات لريادة الأمم

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعل من دبي وجهة عالمية وأوصل الإمارات لريادة الأمم.

وجهة عالمية

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «#تعلمت_من_مدرسة_محمد_بن_راشد أن قيمة الإنسان هي في التغيير الذي يحدثه في العالم، وأن تغيير العالم الكبير يبدأ بخطوات صغيرة. جعل سموه من دبي وجهة عالمية وأوصل الإمارات لريادة الأمم. محمد بن راشد هو قائد ملهم يذكرنا بقوة الحالمين وقدرتهم على إحداث الفرق في مسيرة التاريخ والإنسان».

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