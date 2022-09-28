«إينوك» تنجز خط أنابيب نقل وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت مجموعة إينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، عن الانتهاء من عمليات إنشاء خط أنابيب نقل وقود الطائرات الذي يمتد بطول 16.2 كيلومتراً، ويربط محطة «هورايزن اميريتس جبل علي للبترول» لتخزين البترول في جبل علي بمطار آل مكتوم الدولي. وجاء الإعلان على هامش مشاركة مجموعة إينوك في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية.

ويسهم خط الأنابيب الذي تم تشغيله بأمان ونجاح في يوليو الماضي، في نقل 2000 متر مكعب في الساعة من وقود الطائرات إلى مطار آل مكتوم الدولي، ويلبي الطلب على وقود الطائرات في مطارات دبي حتى عام 2050، إضافة إلى دعم خطة تنمية خدمات الطيران في مطار آل مكتوم الدولي من خلال زيادة إمدادات وقود الطائرات، والتي ستسهم بدورها في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، ويخفض خط الأنابيب الجديد من ضرورة الاعتماد على وسائل النقل البري لتزويد المطار وقود الطائرات. وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: من شأن استكمال بناء خط الأنابيب الجديد تلبية الطلب على وقود الطائرات في مطارات دبي حتى عام 2050، وهو ما يتوافق مع رؤية دبي في إرساء مستقبل مستدام في الإمارة.

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