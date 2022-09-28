«تاكسي لندن» تجوب شوارع دبي الشهر المقبل

المصدر: دبي - رامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد «تاكسي لندن» المتميزة بمظهرها العتيق وهيكلها شبه المنحني ولونها الأسود من المعالم الرئيسة التي تحدد شخصية العاصمة البريطانية، ويحرص الكثيرون من الزوار على استخدامها، ليس من باب التنقل فقط، إنما من أجل المتعة والتقاط الذكريات فيها، ولأنه لا شيء مستحيلاً في دبي، فقد تم جلب سيارة التاكسي هذه العام الماضي لتنضم إلى أسطول سيارات مؤسسة تاكسي دبي الليموزين الهجينة، وذلك حرصاً من المؤسسة على إسعاد متعامليها ومنحهم تجربة تنقل استثنائية.

وفي المرحلة التجريبية لـ«عربة هاكني الشهيرة»، أطلقت مؤسسة تاكسي دبي سيارة واحدة منها فقط للتجربة والقياس، وكشفت لـ«البيان» في مشاركتها في «ويتيكس» عن نيتها التوسع في توفير هذه التاكسي، معلنة عن انضمام 10 أخرى منها إلى أسطول مركبات الليموزين الهجينة التي تمتلكها، نهاية الشهر المقبل، قابلة للزيادة في المستقبل.

وبحسب ندى جاسم مديرة إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، فإن التاكسي التي تتميز بتصميم فريد عن غيرها من سيارات الأجرة، تعزز جهود هيئة الطرق والمواصلات التي تسعى للترويج لخدمات الليموزين وسيارات الأجرة في الإمارة، كما تنفرد مقصورتها الداخلية الفسيحة بتصميم يوفر للركاب مساحة واسعة و6 مقاعد في مقصورة منفصلة عن السائق.

مزايا

وأضافت: لعل أبرز المزايا الأخرى لهذه التاكسي أنها ذات تصميم مجهز لخدمة أصحاب الهمم، وسقف بانورامي يعزل 95% من الحرارة الخارجية، وفيها عدة أنظمة مثل الملاحة عبر الأقمار الصناعية، شبكة Wi-Fi، مراقبة النقطة العمياء، التحذير من الاصطدام الأمامي، التفعيل الصوتي، التحذير من مغادرة المسار، سرعة شحن البطارية بمعدل 30 دقيقة بنظام الشحن السريع وقرابة 3 ساعات بنظام الشحن العادي.

نظام تعقب

وأوضحت ندى جاسم أن «تاكسي لندن دبي» تحتوي على نظام تعقب احتياطي متقدم لتوفير السلامة والأمن للركاب، وتعزيز التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات فضلاً عن تسهيل التنقل في وسائل النقل الجماعي حتى الوصول إلى الوجهة النهائية.

وأكدت مديرة إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر، أن من شأن هذه المبادرة الحد من سلوكيات السائقين الخطأ، من خلال نظام إيقاف المركبة عند الحاجة وفي حالات الطوارئ من مركز التحكم، ونظام تتبع يعمل عند توقف الأنظمة الأساسية.

وعلى صعيد متصل، بينت ندى جاسم أن مؤسسة تاكسي دبي تمتلك 3600 سيارة هجينة، منها الليموزين والعادية، مؤكدة أن المؤسسة حريصة على دعم جهود الحفاظ على البيئة وتوفير وسيلة نقل آمنة ومريحة وخالية بالكامل من الانبعاثات الكربونية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز