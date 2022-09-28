أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد دبي مركز عالمي للاقتصاد الأخضر

المصدر: دبي ـ وائل نعيم ورامي عايش

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: أنه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باتت دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر وتدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موقع الدولة الريادي في مجال التنمية الخضراء.

جاء ذلك لدى افتتاح سموه فعاليات الدورة الـ24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم تحت شعار «في طليعة الاستدامة» ويستمر حتى يوم غد في مركز دبي التجاري العالمي.

مكانة

وأضاف سموه: يؤكد النجاح الذي يحققه المعرض عاماً بعد عام، دوره الحيوي في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للأعمال، حيث يجمع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات المياه والطاقة والبيئة والاستدامة لعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها المبتكرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها دبي كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار أماناً واستقراراً على مستوى العالم.

حضور

وكان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، وعدد من مسؤولي الهيئة.

كما شارك في افتتاح المعرض هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومحمد صالح، مدير عام الاتحاد للماء والكهرباء، وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك»، وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، ومشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لإسعاف دبي، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى جانب لفيف من المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة.

استثمارات

ومن جانبه كشف معالي سعيد محمد الطاير، في تصريحات صحافية أن أصول هيئة كهرباء ومياه دبي وصلت إلى 210 مليارات درهم، لافتاً إلى أن استثمارات الهيئة سنوياً في الطاقة النظيفة وإنتاج المياه تبلغ 8 مليارات درهم.

وأضاف: ارتفع عدد زوار «ويتيكس» نحو 10 أضعاف بين عامي 2011 و2021، الأمر الذي يؤكد مكانته كأحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، حيث يوفر منصة مهمة للمؤسسات والهيئات والشركات العالمية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها وتقنياتها المبتكرة. كما يسهم في تعريف العالم بإنجازات الدولة في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتسليط الضوء على جهود دبي لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وتجول سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يرافقه معالي مطر حميد الطاير ومعالي سعيد محمد الطاير وكبار المسؤولين في أرجاء المعرض واستمع إلى شرح عن أحدث التقنيات والابتكارات والمنتجات الجديدة في مجال الطاقة وتحلية المياه، والتقنيات الخضراء، وحلول الطاقة النظيفة والمتجددة، والاستدامة البيئية، والنفط، والغاز، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ومجالات البحوث والتطوير وغيرها، حيث تفقد سموه جناح هيئة كهرباء ومياه دبي، ومنصات، «إينوك»، و«سيمنس للطاقة»، و«أكوا باور»، و«دوكاب»، و«المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية»، وشركة «مصدر»، و«جدة للكابلات»، و«طرق دبي»، و«غنتوت للطاقة، و«إس إيه بي»، إضافة إلى عدد من أجنحة الدول المشاركة.



8 جلسات

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 8 جلسات نقاشية وحوارية عن الطاقة النظيفة والتنقل الذكي، خلال فعاليات اليوم الأول بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء.

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