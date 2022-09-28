50 ألف طن تبريد الطاقة الإنتاجية لمحطة زعبيل الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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اطّلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، على نموذج محطة زعبيل الجديدة لـ«إمباور»، وذلك ضمن جولته في قاعات معرض ويتيكس.

واستمع سموه يرافقه معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى شرح حول محطة العمل الجديدة لـ«إمباور» في منطقة زعبيل. وشيدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، محطة زعبيل بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف طن تبريد، وسيتم ربطها بمحطة مركز دبي المالي العالمي، لتصل الطاقة الإنتاجية إلى 112 ألف طن تبريد، ولتخدم مشروعات ضخمة قائمة وأخرى قيد الإنشاء، وأبرزها مباني مركز دبي المالي العالمي، ومركز دبي التجاري العالمي، وأبراج الإمارات، ومشروع «وصل1» الضخم، وأيقونة «ون زعبيل».

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: يمثل معرض «ويتيكس» منصة عالمية وحدثاً بارزاً يعكس مدى حرص دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة على تعزيز التعاون العالمي لطرح أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الطاقة ودعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد من أجل حياة أفضل للأجيال القادمة. كما تأتي مشاركة «إمباور» ورعايتها الاستراتيجية للمعرض انطلاقاً من ريادتها العالمية بوصفها واحدة من كبريات الشركات العاملة على تطوير ونشر أحدث الوسائل التقنية في مجال تبريد المناطق في العالم.

تقنيات

وتعد «محطة زعبيل» من الجيل الجديد لمحطات تبريد المناطق التي تستخدم حلول الذكاء الاصطناعي، وجرى تزويدها بمعدات متطورة وتقنيات عصرية، لتخزين الطاقة الحرارية، لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة، هذا غير خفضها لاستهلاك المياه العذبة، وحفاظها على الموارد الطبيعية باعتماد تقنية المياه المعالجة في عملياتها التشغيلية، وصولاً إلى تفردها وتميزها بتصميم هندسي فريد يواكب أعلى المعايير العالمية في إنشاء وتصميم المباني، مع مراعاة معايير الأبنية الخضراء المستدامة، والتطورات العمرانية الحديثة في دبي.

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