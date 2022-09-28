«سالم» روبوت بملامح إنسان يلفت انتباه الزائرين

المصدر: دبي ـ رامي عايش

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توظيف الجهات العارضة أشخاصاً لاستقبال الزائرين والترحيب بهم والرد على استفساراتهم، أثناء إقامة المعارض والفعاليات الجماهيرية، أمر عادي وتقليدي اعتدناه منذ زمن، لكن غير العادي، استبدال هؤلاء الموظفين بروبوت على هيئة رجل يرتدي الزي الوطني، ويرحب بالضيوف محركاً رأسه، وشفتيه ورموشه، إلى حد يصعب على المار بجانبه التفرقة بينه وبين الإنسان الحقيقي دون تأمل أو تمعن.

وخلال مشاركتها في معرض «ويتيكس»، جذبت «الاتحاد للماء والكهرباء»، انتباه واهتمام الجمهور والمارين أمام منصتها، بعد إطلاقها الروبوت «سالم» الذي حل محل موظف خدمة العملاء ليستقبل الزائرين ويرحب بهم ويجيب عن استفساراتهم المختلفة.

«سالم»، يجلس خلف مكتب في مقدمة منصة «الاتحاد للماء والكهرباء» مرتدياً الزي الوطني، ويبسط يديه على المكتب الذي يستلقي عليه جهاز يوفر نوافذ مختلفة لإدخال البيانات للحصول على معلومة أو إجابة معينة، وهو بالمناسبة متصل مع «سالم».

والمثير للدهشة، أن «سالم» يتصرف مع الضيوف بشكل طبيعي وكأنه إنسان حقيقي، حيث يتفاعل ويرحب ويتحدث بلغات مختلفة، ويحرك رأسه وعينيه ورموشه ورقبته، إلى حد يجعل المتحدث معه يشعر وكأنه أمام موظف حقيقي، وهذا ما جعل الإقبال على المنصة كبيراً لتصوير سالم والتحدث إليه.

وبحسب ما أوضح عمر الشحي مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الاتحاد للماء والكهرباء لـ«البيان»، فإن «سالم» يقدم معلومات دقيقة 100 % باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقادر على الإجابة عن أي سؤال يخص «الاتحاد للماء والكهرباء»، عطفاً على أنه يستطيع التمييز بين جنس المتحدث معه، بل وتذكره بعد سنوات ومناداته باسمه، مستفيداً من بياناته وصورته التي حفظها عنه في أول زيارة.

وأضاف: استعانت الاتحادية للماء والكهرباء بالروبوت الذي طورته في مختبراتها، ليكون فكرة تسويقية وواجهة رقمية تعزز جهود وبرامج تحويل الخدمات المقدمة إلى رقمية وذكية.

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