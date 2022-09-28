عرض بطارية رملية عالمية بمواصفات متميزة

المصدر: (دبي - البيان)

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عرضت في «ويتيكس» بطارية MGTES وهي تقنية تعتمد على تخزين الطاقة الحرارية ذات التأثير الصفري، وتتغلب على تقطع مصادر الطاقة المتجددة وتساعد على تقليل اعتماد الصناعات المستهلكة للطاقة على الغاز، وتعتبر التقنية نظام تخزين محمياً بـ11 براءة اختراع دولية، ويعتمد على طبقة من الرمال المائعة «الطاقة من الرمال».

وتم عرض «البطاريات الرملية» المصنوعة في إيطاليا في معرض «ويتيكس» 2021، وخضعت لمزيد من الاختبارات ووصلت إلى أعلى مستوى من النضج التكنولوجي خلال عام 2022، وتم اكتشاف التطبيق في أول محطة صناعية حالياً تعمل في مصنع Magaldi في ساليرنو بإيطاليا. ويصدر الابتكار على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، طاقة حرارية عالية الحرارة في نطاق 150 و400 درجة في شكل حرارة أو بخار معالج وفقاً لاحتياجات المستخدمين الصناعيين في القطاعات مثل الورق والأغذية والمشروبات والبلاستيك والكيماويات.

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