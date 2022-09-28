جائزة لطيفة بنت محمد تستشرف المستقبل بحزمة مبادرات إبداعية

المصدر: دبي - أسامة أحمد

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نظمت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، اجتماعاً أمس بمقر جمعية النهضة النسائية بدبي، استشرفت خلاله حزمة مبادرات إبداعية.

واستهلت الاجتماع أمينة الدبوس، المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد، مؤكدة أهمية الاجتماع لاستشراف المستقبل لتبني حزمة من المبادرات الإبداعية والأفكار لوضع رؤية للمستقبل ولاستقبال الخمسة وعشرين عاماً المقبلة.

واستعرض الاجتماع أهمية حفظ وتجويد القرآن الكريم، وأهمية تطوير مجالات الإبداع الأدبي والفني، لإثراء الدراسات والبحوث في التاريخ والتراث والتغير المناخي والاستدامة وتعزيز ثقافة الولاء والانتماء، وضرورة تطوير مجالات الإبداع العلمي والبرمجي والذكاء الاصطناعي، وتأمين وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الدبوس: «الاجتماع خصص لوضع رؤى لاستراتيجية الجائزة للخمسة وعشرين عاماً المقبلة احتفالاً باليوبيل الفضي».

حضر الاجتماع كل من الدكتور عبدالرزاق درباس موجه تعليمي، والدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، والدكتورة نجاة مكي خبيرة الفنون التشكيلية، والدكتورة نادية الصايغ رئيسة مركز المشاعر الإنسانية.

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