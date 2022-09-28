«الصحة» تدعم جهود تحقيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في متحف المستقبل بدبي جلسة نقاشية بعنوان «أفضل الممارسات لمواجهة تحديات الأمراض غير السارية في الدولة والمنطقة»، بالتعاون مع شركة «Viatris» العالمية للرعاية الصحية.

وشهدت الورشة مشاركة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة، والدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي، والدكتورة عائشة مصبح المهيري مدير مكتب جودة الحياة والتنمية المستدامة بالوزارة، والدكتورة بثينة بن بليلة رئيس قسم الأمراض غير السارية في الوزارة، والدكتور أمين محمد الشامي مستشار جودة الحياة والتنمية المستدامة، والدكتور أيمن مختار الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في شركة «Viatris»، والدكتور تامر السلاب مدير منطقة الخليج والمشرق.

أولوية

قال الدكتور حسين الرند إن تحقيق رفاهية المواطنين والمقيمين وتعزيز جودة حياتهم كان وما زال أولوية وطنية قصوى، حيث يكمن طموحنا في تحقيق أعلى مستوى للخدمات الصحية والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للفرد والمجتمع، ولذلك تهدف جميع الأطر الحكومية المعنية إلى ضمان حياة صحية أفضل لكل فرد وأسرة داخل المجتمع، بما يتماشى مع رؤية مئوية الإمارات 2071 التي تهدف إلى تحقيق عدة مستهدفات، أهمها أن تكون الدولة أفضل وأسعد دولة في العالم.

وضمن فعاليات الجلسة، وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرة تفاهم مع شركة Viatris تدعم بموجبها الشركة جهود الوزارة في المبادرات والحملات والأبحاث التي تستهدف حماية المجتمع من الأمراض غير السارية، إضافة إلى تنظيم ورش العمل والاجتماعات بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور أمين الأميري، والدكتور تامر السلاب.

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