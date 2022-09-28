«إسعاف دبي» تتسلم 18 سيارة ضمن مبادرة خلف الحبتور

المصدر: ( دبي - عماد عبدالحميد )

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تسلمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف الدفعة الثالثة الأخيرة، التي وصل عددها لـ18 سيارة مطورة ومزودة بأفضل التجهيزات والمعدات الإسعافية، من مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، وذلك تعزيزاً من مجموعة الحبتور للجهود التي بذلتها هيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإسعاف، لمواجهة الجائحة. جاء ذلك بحضور معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وعوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومشعل عبدالكريم جلفار المدير التنفيذي لمؤسسة الإسعاف، ورجل الأعمال خلف الحبتور رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وجمال عبدالسلام الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية.

وأكد عوض الكتبي أن الإسهامات المجتمعية كانت حاضرة بقوة خلال جميع مراحل التصدي لجائحة «كوفيد 19»، وهو ما يعكس روح التضامن والمبادرة، ومتانة الشراكة المجتمعية بين كل ما هو «حكومي وخاص»، في جميع الظروف والأحوال، ويعكس كذلك مجموعة المبادئ والقيم التي يتسم بها المجتمع الإماراتي.

ومن جانبه قال خلف الحبتور: الإمارات بلد الأمن والأمان، نجحت بالوصول إلى أعلى المراتب وتحقيق أكبر النجاحات على كل المستويات بفضل تعاضد الشعب مع قادتهم، وحسّ المسؤولية لديهم تجاه خدمة بلدهم.

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