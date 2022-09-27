سفير الإمارات غير المقيم يقدم أوراق اعتماده لرئيس بوليفيا

المصدر: لاباز، بوليفيا - وام

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قدم محمد عبدالله الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بيرو أوراق اعتماده إلى لويس آرسى كاتاكورا رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات سفيراً غير مقيم فوق العادة للدولة لدى بوليفيا، وذلك خلال مراسم شهدها القصر الرئاسي في العاصمة البوليفية لاباز.

ونقل الشامسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رئيس بوليفيا وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل رئيس دولة بوليفيا متعددة القوميات، السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب الشامسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى دولة بوليفيا متعددة القوميات، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بينهما.

تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وبوليفيا وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

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