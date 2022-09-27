حمدان بن محمد يهنئ محمد بن سلمان على تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء السعودي

المصدر: البيان

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هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الأمير محمد بن سلمان بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء السعودي،متمنياً لسموه التوفيق والسداد، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة بمزيد من التقدم .



وقال سموه عبر حسابة في "تويتر":"نبارك لأخي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي عهد السعودية بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، ودعواتنا لسموه بالتوفيق والسداد، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة بمزيد من التقدم في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".



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