«الاتحاد إسكو» توقع عدداً من العقود واتفاقيات التعاون

المصدر: دبي - البيان

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وقعت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، الشركة الرائدة في مجال خدمات الطاقة، والمملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، عدداً من العقود واتفاقيات التعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية في دبي.

وذلك على هامش مشاركة الشركة في الدورة الـ 24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وأبرمت «الاتحاد إسكو» اتفاقيات تعاون في مجال كفاءة الطاقة وخدمات عدادات الكهرباء مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، كما وقعت عدداً من العقود مع كل من بلدية دبي؛ ومركز دبي للسلع المتعددة؛ والدفاع المدني في دبي، للتعاون في مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة في منشآت هذه الجهات.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: يسعدنا أن يشهد معرض «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية توقيع عقود واتفاقيات تعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة ومن مختلف أرجاء العالم، مما يعزز مكانة المعرض بوصفه منصة عالمية مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات.

والتعرف على احتياجات السوق وأبرز المشاريع الحالية والمستقبلية وفرص المشاركة في مشاريع الطاقة الشمسية وبرامج كفاءة الطاقة في المنطقة، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، ويسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وعلى مدار الأعوام الماضية، لعب المعرض دوراً رائداً كمنصة لتطوير الشراكات وعقد الصفقات بين الشركات الدولية ونظيراتها المحلية والإقليمية في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة والبيئة وغيرها من المجالات ذات الصلة.

تأهيل

ومن جهته، قال المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: يسعدنا تعاوننا الجديد مع «الاتحاد إسكو» لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المباني الخاصة ببلدية دبي، وعقد مشاريع الطاقة الشمسية.

وذلك في إطار حرص البلدية على تطوير الشراكات وعلاقات التعاون الاستراتيجي مع مختلف القطاعات والشركات، كجزءٍ من نهجها وقيمها المؤسسية. وستعزز هذه الاتفاقيات من رؤية وخطط إمارة دبي الاستراتيجية في مجال الطاقة المستدامة، لتحقيق الرؤية المستقبلية «اقتصاد أخضر ومستدام»، التي تعزز مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

كما ستدعم جهود البلدية في تخطيط وتنفيذ مختلف المشاريع التي ترفع مستوى رفاهية واستدامة الحياة لسكان الإمارة، وذلك ترجمة لتوجهات حكومة دبي الرامية إلى تحويل دبي إلى واحدة من أذكى المدن عالمياً.

شراكة

ومن جانبه قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: نواصل في أراضي دبي العمل على ترسيخ مبدأ الشراكة بين الجهات الحكوميّة في إمارة دبي، بما ينسجم مع مساعي القيادة الرشيدة الرامية إلى الارتقاء بدبي نحو الاقتصاد الأفضل عالمياً خلال الـ 50 عاماً القادمة.

إنّ توقيع مذكرة التفاهم مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة يتماشى مع استراتيجيتنا ورؤيتنا نحو خلق منظومة تعاون فريدة ومتينة تسهم في دعم جهود حكومة دبي نحو استشراف المستقبل وتوفير بيئة متميّزة وخدمات عالية المستوى، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية ذات الصلة. سنسخر كافة مواردنا البشرية والمهنيّة والمادية للعمل على نجاح ترجمة هذا التعاون وفقاً لأفضل النتائج، بما يخدم القطاع العقاري ومكانته الرائدة كأحد أفضل الأسواق على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تنمية

ومن جانبه قال اللواء جمال بن عاضد المهيري مدير عام الدفاع المدني دبي بالإنابة، أن الاتفاقية مع «الاتحاد لخدمات الطاقة» تأتي في إطار الهدف الاستراتيجي المتمثل في السعي لتحقيق اقتصاد أخضر لتحقيق التنمية المستدامة من خلال جعل دبي نموذجاً عالمياً للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر عن طريق الريادة والتعاون المشترك وتبني تقنيات كفاءة استخدام الطاقة لجعل بيئة دبي المبنية مثالاً رائداً في كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة والعالم ولجعل دبي واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم بما يسهم في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 وتعزيز التعاون في المبادرات الذكية والصديقة للبيئة.إنّ توقيع الاتفاقية يأتي كجزء من عمل الدفاع المدني بدبي ومسؤوليته المجتمعية والبيئية.

بدوره، أكّد سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، التزام مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة الأراضي والأملاك في دبي بالعمل على توفير كلّ ما من شأنه أن يُسهم في تعزيز أداء القطاع العقاري وكلّ ما يتعلق به من خدمات، وعلى رأسها خدمات الطاقة.

مستويات

وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز دبي للسلع المتعددة، خلال مراسم التوقيع: تعد الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون من أهم القضايا التي يواجهها الأفراد والشركات اليوم. ونحن نهدف إلى إدماج وتضمين الاستدامة على جميع المستويات في مركز دبي للسلع المتعددة.

ولهذا السبب، نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية الهامة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة ويتيكس، ودبي للطاقة الشمسية اليوم كجزء من جهود إمارة دبي الأوسع لخفض انبعاثات الكربون. ونحن قادرون عبر استكمال استراتيجيتنا الأوسع للاستدامة من خلال مثل هذه المبادرات على إحداث تأثير إيجابي هائل لصالح 100,000 شخص يعيشون ويعملون ويستمتعون في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

ومن جانبه، قال الدكتور وليد النعيمي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة: توفر الاتحاد إسكو فرصاً استثمارية واعدة للشركات المتخصصة في عقود أداء كفاءة الطاقة إلى جانب المؤسسات المالية، وموردي المعدات والتكنولوجيا الخضراء.

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