«صندوق الحبارى» يحتفل بـ 40 عاماً من الإنجازات

المصدر: أبوظبي - البيان

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يحتفل الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، الجهة الرائدة عالمياً في الحفاظ على الأنواع البرية، هذا العام، بالذكرى الأربعين لأول فرخ حبارى تم إنتاجه في الأسر في حديقة حيوان العين في الإمارات في عام 1982.

ويأتي احتفال الصندوق بهذه المناسبة خلال مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي تستمر فعالياته حتى 2 أكتوبر المقبل.

ويحقق برنامج الحفاظ على الحبارى رؤية القائد المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في ضمان استدامة أعداد طيور الحبارى في شمال أفريقيا وآسيا، في مجموعات برية للمحافظة على البيئة والتراث الطبيعي في هذه المنطقة، ويعتبر الحبارى ضمن الأنواع المعرضة للخطر، وهو مدرج في القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض وفقاً للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وأعلن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى عن وصول عدد الحبارى التي تم إطلاقها إلى 549,816 طائر حبارى في 17 دولة منذ عام 1998، ووفقاً للدراسات التي أجراها الصندوق، فقد أثبت أن الحبارى المهاجرة التي تم إنتاجها في الأسر تتبع نفس مسار هجرة الحبارى البرية. وأكدت البيانات، التي تم الحصول عليها بناء على أحدث تتبع تقني عبر الأقمار الصناعية، أن الحبارى التي تم إكثارها في الأسر وإطلاقها في كازاخستان خلال شهري يوليو وسبتمبر وصلت إلى شبه الجزيرة العربية خلال شهر نوفمبر وتدعم نتائج هذه الأبحاث جهود الصندوق في نظرته الاستراتيجية لأهمية الأصول الوراثية وموقع الإطلاق المناسب لكل طائر عند توطينه في البرية.

على الصعيد العالمي، فقد تم إنتاج 706284 طائر حبارى في الأسر منذ عام 1996، وفي الإمارات باعتبارها أكبر مساهم في الإنتاج، فقد تم إنتاج 404753 حبارى.

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