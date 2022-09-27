"طرق دبي" تستعرض إنجازاتها في المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية في لوس أنجلوس

المصدر: البيان

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شاركت هيئة الطرق والمواصلات في فعاليات المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS 2022) بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، الذي يعد من أهم المنصات العالمية المتخصصة في النقل الذكي ومجتمعات التنقل المستقبلية - من الأتمتة والاتصال إلى التنقل والبنية التحتية الرقمية وغيرها من الابتكارات.

وتهدف مدينة دبي ممثلة في هيئة الطرق والمواصلات إلى الترويج للمؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية الذي سيعقد ما بين 16 إلى 20 سبتمبر 2024، في دبي، ليكون بنسخته الفريدة المقبلة الأكبر عالمياً ضمن فئته من حيث عدد الحضور والمشاركين وعدد الشركات.

ومثل الهيئة في المؤتمر الذي يجمع رؤساء هيئات النقل والمواصلات العالمية، وكبار مصنعي التكنولوجيا والشركات الخاصة والشركات الناشئة ومصنعي وسائل النقل، السيد محمد يوسف المضرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي.

وتفصيلاً قال المضرب إن هيئة الطرق والمواصلات تحرص على المشاركة في هذا الحدث الدولي البارز، لتعريف العالم بالإنجازات التي حققتها دبي في هذا الجانب. إذ بدأت هيئة الطرق عملياً في تطبيق استراتيجية التنقل الذكي في مترو دبي الذي ينقل أكثر من 650 ألف راكب يوميًا، وترام دبي الذي يعمل بتقنيات القيادة الذاتية، فيما تتضمن المرحلة الثانية منه تجربة "ترام" ذاتي القيادة بنسبة 100%، كما تختبر الهيئة التشغيل التجريبي لمركبات وحافلات صغيرة ذاتية القيادة.

وأعرب المضرب عن ثقته في نجاح الدورة الحالية من المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية (ITS) في تسليط الضوء على أحدث التوجهات في قطاع أنظمة النقل الذكية، ما يرسخ موقع المؤتمر كمنصة فريدة تجمع قادة القطاع والمتخصصين وصناع القرار بالإضافة إلى الجهات الأكاديمية والمستثمرين من كافة أرجاء العالم لتبادل الخبرات والمعرفة والتواصل.

دعوة إلى المستقبل في دبي

ووجه السيد محمد يوسف المضرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، في ختام مؤتمر لوس أنجلوس، الدعوة إلى المشاركين هناك، لحضور فعاليات المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية في دبي الذي سيعقد ما بين 16 إلى 20 سبتمبر 2024، الذي سيكون بنسخته الفريدة الأكبر عالمياً.

وأكد المضرب أن دبي ستستضيف خلال المؤتمر المقبل أكثر من 20 ألف زائر مشارك و500 شركة عارضة من 100 دولة، وسيتم عقد 700 جلسة نقاش، وزيارات فنية لما يقارب 15 موقعاً أو مشروعاً في المدينة، ما يجعلها النسخة الأكبر في تاريخ مؤتمر أنظمة النقل الذكية العالمي على الإطلاق.

وأوضح المضرب أن المؤتمر المقبل في دبي سيشهد مشاركة واسعة من دول الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر من أية نسخة سابقة، بحكم الموقع الاستراتيجي لدبي التي تتوسط شرق العالم وغربه، مشيراً إلى أن فعاليات المؤتمر المقبل في دبي ستقام على أرض مركز دبي التجاري العالمي على مساحة 20000 متر مربع.

مدينة الطموحات والفرص

أكد المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أن حرص دبي على استضافة هذا الحدث البارز ينسجم مع طموحات دبي الكبيرة ورؤيتها المستقبلية الهادفة إلى جعل 25٪ من الرحلات ذاتية القيادة بحلول العام 2030، وهو ما ينسجم مع المحاور التي سوف يركز عليها المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية في دبي كالقيادة الذاتية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والنقل اللوجستي.

وأشار إلى أن دبي التي تعد من الوجهة العالمية الأولى للسياحة والأعمال، تمتلك ميزات تنافسية كثيرة بحكم موقعها الاستراتيجي في منطقة اقتصادية نامية تضم عدداً من المدن الكبرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تخطط لاستثمار مليارات الدولارات في البنية التحتية للمواصلات خلال السنوات القليلة المقبلة.

أنظمة نقل ذكية

يؤكد شعار المؤتمر هذا العام "التحول عن طريق النقل" على الدور القيادي الذي يقوم به مجتمع أنظمة النقل الذكية. ويعكس برنامج المؤتمر ونوعية الموردين حالة التنوع التي يعيشها القطاع وكيف يعطي المجتمع العالمي الأولوية لحلول أنظمة النقل الذكية."

واشتمل حفل الافتتاح على حلقة نقاش مع القادة الإقليميين حول الابتكار في النقل في كاليفورنيا وتحديداً تجربة لوس أنجلوس في النقل، ويوفر برنامج المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية للحاضرين رؤى مهمة من قادة عالميين يناقشون قضايا مهمة مثل الأنظمة الآمنة لتعزيز التنقل العادل، والتخلص من الكربون، والتكنولوجيا: وكيف تقدم أنظمة النقل الذكية مستقبلًا مستدامًا وعادلًا اجتماعيًا.

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