"دي بي ورلد" الشريك الاستراتيجي لمنتدى الإعلام العربي في دورته الــ20

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي، عن اختيار "دي بي ورلد"، المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، شريكاً استراتيجياً للدورة العشرين للمنتدى، والمقرر عقدها برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي الرابع والخامس من أكتوبر في مدينة جميرا - دبي بمشاركة لفيف من الإعلاميين والصحافيين والمُفكّرين والكتّاب في المنطقة العربية والعالم.

وتأتي رعاية "دي بي ورلد" للتجمع الإعلامي الأبرز على مستوى المنطقة العربية انطلاقاً من حرصها على ترسيخ دور الإعلام، وتأكيداً على روابط التعاون مع نادي دبي للصحافة وتعزيز مكانته على مدى السنوات السابقة كحدث سنوي مهم ليس بالنسبة للإعلاميين العرب فحسب، بل أيضاً لقادة الفكر والخبراء وصناع الإعلام حول العالم، باعتباره منصة تفاعلية لتبادل الخبرات ومنبراً يعالج قضايا الإعلام ويسلط الضوء على الدور المنوط به خاصة في ضوء التغيرات والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع.

دعم وتعاون

وفي هذه المناسبة، أعربت منى غانم المرّي، رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي رئيسة نادي دبي للصحافة، عن بالغ الشكر والامتنان لمجموعة "دي بي ورلد" لما تقدمه من دعم للمبادرات الوطنية والمجتمعية، ومنتدى الإعلام العربي كأبرز تجمع إعلامي على مستوى المنطقة.

وأضافت: "تأتي الشراكة بين مجموعة "دي بي ورلد" والمنتدى في إطار تعاون مستمر جمع بين الجانبين لسنوات، ونحن نعتز بهذه العلاقة المميزة، في إطار حرص المؤسسات والشركات الوطنية الكبرى على تمكين قطاع الإعلام من القيام بدوره المنشود كطرف فاعل في عملية التنمية الشاملة على تنوع مساراتها بما يملكه من تأثير مباشر في المجتمع، وانطلاقاً من قناعة بما يقدمه الإعلام من إسهامات تدفع في اتجاه التطوير الإيجابي والنهوض بقدرات المجتمع وتحفيز طاقات أفراده، مشيدة بالتعاون الكبير الذي تبديه " دي بي ورلد" مع منتدى الإعلام العربي الذي يستضيف بشكل سنوي أهم وأبرز الشخصيات الإعلامية من مختلف الدول العربية والاجنبية.

وجهة عالمية

من جانبه، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد"، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: "نفخر بالشراكة مع "نادي دبي للصحافة" لإطلاق المنتدى العربي الإعلامي، المنصة التي تساهم بدورها في دعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو الارتقاء بالإمارة كوجهة عالمية عبر مختلف القطاعات والأعمال، وذلك انطلاقاً من إيماننا الراسخ بجدوى الرسالة التي نأمل أن تصل إلى العالم بأجمعه عن إنجازات دولة الإمارات على مدى العقود الأخيرة. إذ ندرك الدور المحوري للإعلام والصحافة المحلية والإقليمية والدولية في سرد هذا المفهوم ونشر الوعي بين الأفراد."

وأضاف: "نتطلع من خلال مشاركتنا هذا العام بأن نسلّط الضوء على التحديات العالمية التي تواجهها سلاسل التوريد وأهمية الشراكات الحكومية، والقطاعين العام والخاص ، وكيفية الاستعانة بأحدث الحلول والتقنيات المتطورة من أجل تمكين حركة التجارة حول العالم بطريقة أكثر سلاسة ومرونة."

وتعقد الدورة الــ20 من منتدى الإعلام العربي تحت شعار "مستقبل الإعلام" يومي 4 و5 أكتوبر/ تشرين الأول بأجندة متنوعة لمناقشة جملة من الموضوعات التي تهم القائمين على القطاعات الإعلامية المختلفة على مستوى المنطقة، في محاولة للإجابة على تساؤلات مهمة ترتبط بشكل التطوير المنشود خلال المرحلة المقبلة في ضوء ما يمر به العالم من متغيرات متعددة الأوجه وأبعاد التأثير، بمشاركة نخبة من صناع القرار الإعلامي في المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية ولفيف من الإعلاميين العرب العاملين في مناطق مختلفة من العالم، ضمن أكبر تجمع سنوي للإعلام على مستوى الوطن العربي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز